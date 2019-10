La Turchia | le nostre truppe sono entrate in Siria Si riunisce il consiglio di sicurezza

Fonte : lastampa

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il Segretario di Stato Americano si è dissociato dall’offensiva militare turca: gli Stati Uniti non hanno dato il via libera all’invasione. Trump: i terroristi? Nessun problema, scapperanno in Europa

LiaQuartapelle : L’attacco della Turchia va condannato con forza. L’Italia chieda la convocazione immediata del Consiglio NATO e del… - fattoquotidiano : Siria, Turchia: “Colpiti 181 obiettivi, avanziamo verso nord”. Trump: “Il ritiro delle nostre truppe? Curdi non ci… - enricocer : Questa non è una guerra è un eccidio e la frase di Trump è grottesca e tragica. -