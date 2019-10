Juventus | Emre Can torna ad esprimere il proprio disappunto | “non sono felice in questo

Fonte : sportfair

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il centrocampista tedesco ha espresso la propria amarezza per lo scarso minutaggio accumulato in questa stagioneCan non si sarebbe mai aspettato di finire ai margini della rosa ad inizio stagione, Khedira e Matuidi infatti sembravano sul punto di essere ceduti, invece adessoconsiderati titolarissimi da Maurizio Sarri. Tano Pecoraro/LaPresse Per il tedesco solo tre spezzoni in campionato, mezz’ora contro Napoli e Spal e venti minuti contro l’Inter, un bottino troppo magro per essere contenti. Perciò, dopo il match di ieri con la propria Nazionale, il centrocampista tedesco ha espresso la propria amarezza: “noninmomento, non gioco molto a differenza della scorsa stagione quando fui impegnato anche in partite importanti per laoffrendo un buon rendimento. Non ho avuto occasioni in questa stagione. Ma ora penso che quando tornerò ...

