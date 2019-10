Il taglio dei parlamentari è stato un atto di efficientamento delle

Camera - dopo il voto sul taglio dei parlamentari scatta la rissa in transatlantico : il video : Chissà se quando saranno 235 di meno si lasceranno andare a simili manifestazioni di scomposto reciproco dissenso. Ieri, poco dopo il voto definitivo dell’aula di Montecitorio sul taglio dei parlamentari, un gruppo di onorevoli e’ stato protagonista di una rissa in piena regola. Sui due fronti M5s e Fdi, che si accusano reciprocamente. Ma ecco le immagini, che l’agenzia Dire è in grado di mostrare grazie al video ricevuto da un ...

Rissa alla Camera dopo il taglio dei parlamentari : bagarre tra deputati tra urla e spintoni : dopo il voto che ha approvato in via definitiva la riforma che prevede il taglio dei parlamentari, nell'Aula della Camera si è scatenata la bagarre: il caos nasce dall'annuncio del passaggio di Davide Galantino, ex M5s, a Fratelli d'Italia. Prima il parapiglia in Aula con un deputato ferito, poi la Rissa tra urla e spintoni in Transatlantico.Continua a leggere

Il taglio dei parlamentari e' legge : L'Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al taglio di 315 parlamentari. Il ddl costituzionale e' stato approvato con 553 si'

Di Maio : il taglio dei parlamentari una vittoria del popolo : Di Maio:"E' un fatto storico, una grandissima vittoria del popolo, dei cittadini italiani visto che in Parlamento passiamo da 945 parlamentari a 600

Le critiche al taglio dei parlamentari e le mosse di Erdogan in Siria : Uno per tutti, o almeno i tanti parlamentari che ricordano gli effetti delle loro prediche agli anticasta professionisti. E uno per tutti, a stupirsi della castità (neologismo in questo caso) degli anticasta. Che poi ancora meglio è guardare con tranquillità al voto che riduce i parlamentari

taglio dei parlamentari - arriva il referendum : il dietrofront (anche del Pd) : Per bloccare sul nascere la riforma costituzionale votata ieri serve la firma di un terzo dei parlamentari di una delle...

Sul taglio dei parlamentari si esprimano i cittadini : Il taglio dei parlamentari approvato in queste ore sta diventando l’ennesimo scalpo da consegnare alle fauci, mai paghe, mai dome, dell’antipolitica. Un provvedimento contro cui ho votato in Senato per ben due volte e che il cambio di maggioranza, salutare per la vita democratica italiana su molti versanti, non mi impedisce di continuare a ritenere sbagliato e potenzialmente corrosivo dell’istituto democratico parlamentare.Ora, ...

taglio dei parlamentari è legge - sondaggio Demopolis : “80 per cento degli intervistati a favore. I meno entusiasti sono gli elettori Pd” : La legge sul Taglio dei parlamentari mette d’accordo gli italiani. Secondo le rilevazioni dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, l’80 per cento degli italiani intervistati ha detto di essere a favore della riduzione delle poltrone di Camera e Senato. Il sondaggio è stato condotto nelle ultime 24 ore, quindi proprio in contemporanea con il via libera definitivo al provvedimento che modifica la Costituzione e taglia le ...

"Il taglio dei parlamentari non basta" - dicono i sindacati dal Forum di Assago : Il grande catino del Forum di Assago, a un passo da Milano, è stracolmo di delegati sindacali. C'è voglia di capire se questo governo c'è o ci fa. Perché nel piatto della legge di stabilità, azzerata l'Iva, resta ben poco e Cgil, Cisl e Uil lo sanno. Anche il fronte delle infrastrutture è caldo, tan

Carlo Nordio : "Con il taglio dei parlamentari il Pd si è auto-umiliato e ha ripudiato se stesso" : Carlo Nordio non ci gira intorno: "Il Movimento 5 stelle ha imposto ai suoi riluttanti alleati il gravoso e umiliante pedaggio della riduzione dei parlamentari". Gravoso, scrive nel suo editoriale su Il Messaggero, "perché ne ridurrà la rappresentatività e persino le entrate (è noto che i parlamenta

“La maggioranza esce più forte” - dice Marcucci dopo il taglio dei parlamentari : La riforma del taglio dei parlamentari è il pegno che il Pd paga all'alleanza di governo con i 5Stelle? In un intervista a Il Messaggero il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, non la legge affatto così, perché – dice – nella riforma costituzionale “che abbiamo portato avanti nella passata legislatura, di fatto prevedevamo un taglio dei parlamentari analogo”, pertanto questo voto è il risultato “del lavoro di composizione fatto ad agosto ...

taglio dei parlamentari : 9 domande ( e 9 risposte) per capire : 1) Com’è andato il voto? Bene, anzi benissimo, per i 5 Stelle. La Camera ha approvato definitivamente la riforma con un plebiscito: 553 favorevoli (di quasi tutti i partiti, di maggioranza e opposizione), solo 14 contrari e due astenuti. 2) Cosa prevede la riforma? Due cose molto semplici. I deputati passano da 630 a 400. I senatori da 315 a 200. In totale, i parlamentari si riducono di un terzo: da 915 a 600. 3) Ma i parlamentari italiani sono ...

Quanto si risparmia col taglio dei parlamentari? : (foto: Valerio Portelli/LaPresse) L’8 ottobre è stata approvata in ultima votazione la legge costituzionale che riduce il numero dei deputati dagli attuali 630 a 400 e i senatori da 315 a 200 per un totale di 600 parlamentari. Il via libera alla riforma è senz’altro una delle più grandi conquiste del Movimento 5 stelle, che è nato come una forza anti-sistema desiderosa di abbattare i costi della politica. Ma il provvedimento gode ...