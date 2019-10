Il ricatto di Erdogan mette sotto scacco l' Europa sulla guerra in Siria

Il ricatto di Erdogan all'Ue. Ankara batte ancora cassa per fermare i profughi : Solo venerdì scorso il ministro tedesco degli Interni Horst Seehofer e il commissario europeo uscente all’immigrazione Dimitri Avramopoulos si sono recati ad Ankara per capire come poter rinnovare il patto europeo con Erdogan per fermare i flussi migratori dai Balcani. Oggi che la Turchia ha dato il via all’offensiva contro i curdi in Siria, l’Unione europea si trova ancor di più tra incudine e martello nei ...