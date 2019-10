Formula 1 | Hamilton avverte Vettel | “Seb non è più il numero uno | vi dico cosa sta

Formula 1 - Hamilton preoccupato dalla crescita della Ferrari : “hanno cambiato qualcosa nel motore…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sulla crescita esponenziale della Ferrari, chiedendo al proprio team di fare qualcosa per contrastarli La crescita esponenziale della Ferrari in questa seconda parte di stagione ha spiazzato tutti, Lewis Hamilton compreso, che non si sarebbe mai aspettato un exploit così fragoroso del Cavallino. photo4/Lapresse Le tre vittorie consecutive ottenute da Leclerc e Vettel hanno fatto scattare ...

Formula 1 - Villeneuve non risparmia Hamilton e Michael Schumacher : “hanno vinto solo perchè…” : L’ex pilota canadese ha espresso il proprio pensiero su Hamilton e Schumacher, sottolineando come abbiano vinto solo per un preciso motivo Jacques Villeneuve non è un tipo che ama mandarle a dire, esprimendo il proprio parere in maniera schietta e sincera, anche a costo di lanciare frecciate velenose. Photo4/LaPresse L’ex pilota canadese si è soffermato sulla Formula 1 attuale e sul dominio di Lewis Hamilton, esprimendo ai ...

Formula 1 - frecciata di Verstappen a Hamilton : fischiano le orecchie del pilota britannico : L’olandese ha esaltato le qualità del campione del mondo, sottolineando però di non aver mai battagliato con un compagno di squadra alla sua altezza Cinque titoli mondiali già in tasca e il sesto in arrivo, ma non bastano a Lewis Hamilton per evitare la frecciatina di Max Verstappen. Il pilota olandese, sempre molto schietto nelle sue dichiarazioni, ha sì esaltato le qualità del campione del mondo della Mercedes, sottolineando al ...

Formula 1 - Hamilton allontana il ritiro : “sto lavorando duramente per un preciso obiettivo” : Il pilota della Mercedes ha parlato delle novità regolamentari che arriveranno nel 2021, soffermandosi sul proprio futuro La Formula 1 si avvia verso un radicale cambiamento regolamentare da effettuare nel 2021, anno in cui le monoposto saranno completamente differenti rispetto a quelle attuali. Photo4/LaPresse Rispetto al passato, questa volta anche i piloti verranno coinvolti per provare a modificare in meglio il regolamento, ascoltando ...

Formula 1 - Lewis Hamilton allo scoperto : “futuro in Ferrari? La cambierei in meglio - ma…” : Il pilota della Mercedes ha parlato del suo futuro, soffermandosi su un suo possibile trasferimento in Ferrari nel 2021 Lewis Hamilton non ha nessuna intenzione di lasciare la Mercedes, sottolineando come un suo trasferimento in Ferrari nel 2021 sia solo fantascienza. photo4/Lapresse Il britannico si trova a meraviglia nel team di Brackley, dunque difficilmente cambierà aria alla scadenza del suo contratto, come ammesso ai microfoni del ...

Formula 1 - Hamilton mette le cose in chiaro : “non mi sento affatto fortunato - vi spiego perchè” : Il britannico si gode la vittoria numero 82 in carriera, ottenuta grazie ad un pizzico di fortuna che Hamilton non vuole ammettere Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Russia per la quarta volta in sei edizioni disputate, ottenendo il successo numero 82 in carriera. Una vittoria inaspettata per il britannico, che sfrutta il guasto avuto dalla monoposto di Vettel e la successiva VSC per sopravanzare le due Ferrari e completare la ...

Formula 1 – Hamilton applaude il team - Bottas sereno e Leclerc schietto : le parole dei protagonisti del Gp di Sochi : Hamilton si congratula col team, Bottas pensa a migliorarsi e Leclerc spiega il team radio dopo il sorpasso di Vettel: le parole dei piloti dopo il Gp di Russia Clamorosa doppietta Mercedes, oggi a Sochi: Lewis Hamilton ritrova il sorriso, e la vittoria, grazie ad un problema al motore che ha costretto Vettel al ritiro e ha permesso al britannico di effettuare il pit stop durante la virtual safety car. Alle spalle di Hamilton si è piazzato ...

Formula 1 – Hamilton ‘annusa’ il sesto titolo - Leclerc stacca Verstappen : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Russia : Il pilota della Mercedes allunga sul compagno di squadra, portando a 73 punti il vantaggio sul proprio compagno: in terza posizione si porta Leclerc Lewis Hamilton si avvicina ancora di più al sesto titolo iridato della sua carriera, ottenendo l’82ª vittoria complessiva in Formula 1 nel Gran Premio di Russia, precedendo Valtteri Bottas. Una giornata fortunata per il britannico, che sfrutta il problema di Vettel e la VSC per ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Russia di Formula 1 : La gara è stata decisa dal ritiro di Sebastian Vettel, che ha permesso alle Mercedes di restare in testa davanti a Charles Leclerc

Formula 1 – Sensazioni contrastanti per Vettel e Hamilton : le parole dei due rivali durante la parata del Gp di Sochi : Vettel pronto a balzare subito avanti alla partenza, Lewis Hamilton preoccupato: le Sensazioni dei due rivali durante la parata del Gp di Sochi E’ tutto pronto a Sochi per la partenza del Gp di Russia: Charles Leclerc ha conquistato ieri la prima casella della griglia, lasciandosi alle spalle Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. La prima curva sarà decisiva, dopo la partenza, ed in casa Ferrari l’obiettivo al primo giro è quello ...

Formula 1 – Hamilton ‘minaccia’ le Ferrari : “abbiamo una strategia per mettergli pressione” : Lewis Hamilton promette battaglia: le parole del britannico della Mercedes dopo la pole position di Leclerc in Russia Charles Leclerc ha conquistato ieri, in Russia, la quarta pole position consecutiva: il monegasco della Ferrari si è piazzato davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e a Sebastian Vettel. Il team di Brackley adesso è sempre più consapevole della velocità della Ferrari, che sta diventando sempre più una minaccia. Nonostante ...

Formula 1 – Gomme e strategie - Hamilton svela : “Ferrari veloce - userà le soft. Noi partiamo con le medie perchè…” : Lewis Hamilton fa luce sulla strategia Mercedes in vista della gara di Sochi: il pilota britannico spiega il motivo per il quale userà le medie per ‘controbilanciare’ le soft della Ferrari Dopo un anno passato a dominare il Mondiale di Formula 1, da diverse gare Hamilton è costretto ad inseguire le Ferrari. Prima Leclerc, poi Vettel, sono stati capaci di metterlo in difficoltà tanto nelle gare quanto nelle qualifiche. A Sochi, ...

Formula 1 – Leclerc felice - Hamilton battagliero - Vettel sorride a metà : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Sochi : Leclerc in pole position a Sochi davanti ad Hamilton e Vettel: le parole dei piloti dopo le qualifiche del Gp di Russia Il momento magico di Charles Leclerc continua. Il giovane pilota Ferrari firma il miglior tempo del Gp di Russia e conquista la pole position anche sul tracciato di Sochi, la quarta consecutiva (l’ultimo a riuscirci in Ferrari fu Michael Schumacher!) e la sesta dell’anno, due in più di Hamilton e Bottas! Alle ...