Ecco quanti dati consumano WhatsApp | YouTube | Netflix | Instagram | Skype | Facebook e

“Ecco quanti minuti di vita perdi fumando questa sigaretta” : In Australia allo studio una nuova campagna di comunicazione per cercare di scoraggiare al consumo di sigarette. "Per ogni sigaretta che fumi ecco quanti minuti di vita stai perdendo": si va da un minimo di 5' poi 10' (a metà) e 15' se la si finisce proprio tutta.Continua a leggere

Clamoroso annuncio di Matteo Salvini : “Prevedo che in Parlamento molti passeranno alla Lega”. Ecco da che partito e in quanti saranno : Clamoroso annuncio di Matteo Salvini sui possibili cambi di partito all’interno del Parlamento italiano. Secondo i ben informati si tratterebbe della Camera dei Deputati. Ma vediamo cosa ha detto il leader del Carroccio: “Mettetevi nei panni di chi ha fatto una battaglia nei Cinque Stelle per anni contro quelli del Pd perché erano corrotti e ci si ritrova alleato. Questo crea molto disagio, disagio che sarà palesato con ...

Aston Martin DBX - Ecco quanti cavalli ha (e che rumore fa) il motore della DBX - VIDEO : Bisognerà aspettare dicembre perché le pellicole cadano come foglie, svelando finalmente il look definitivo della Aston Martin DBX. Addirittura lanno nuovo per vederla su strada. Nel frattempo, a Gaydon continuano a intrattenerci snocciolando, poche alla volta, notizie ufficiali sulla loro prima Suv, futura rivale della Lamborghini Urus e della ventura Ferrari Purosangue. Le ultime informazioni sono piuttosto succose: riguardano infatti le ...

Reddito di cittadinanza - Ecco quanti sono i furbetti beccati a barare : Secondo l'Ispettorato del Lavoro da aprile ad agosto sono stati individuati 185 casi. E nonostante il tema dell'evasione sia...

Maurizio Costanzo è dimagrito : “Ecco quanti chili ho perso” : Maurizio Costanzo è dimagrito. Da anni in lotta con la bilancia e con la dieta, il giornalista e conduttore tv che ad agosto scorso ha festeggiato 81 anni è riuscito a buttar giù qualche chilo. Ne sarà felice Maria De Flippi, che da tempo bacchetta il marito sull’importanza di un’alimentazione sana. Indimenticabile, a questo proposito, il siparietto andato in scena da casa Costanzo in collegamento con lo studio di Fabio Fazio di ‘Che tempo che ...

Condò : “Ecco quanti punti può fare il Napoli nelle prossime 4 gare di campionato. Champions? Battere il Liverpool una prenotazione sul primo posto…” : La previsione di Condò su quanti punti farà il Napoli nelle prossime gare Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: “Dal punto di vista tattico Ancelotti ha subito l’influenza di Sacchi con il quale diventa anche assistente in Nazionale. Con il passare del tempo però si è avvicinato più a Liedholm per la gestione dei grandi campioni e del rapporto umano che ha con la squadra. – sempre secondo il ...

UeD - Maria mette Tina sulla bilancia : Ecco quanto pesa (e quanti kg dovrà perdere) : Nella prossima stagione di Uomini e Donne, l'opinionista affronterà un percorso di 'remise en forme' di fronte alle...

I funghi riducono il rischio di cancro alla prostata : Ecco la quantità ideale : Gli scienziati hanno scoperto che maggiore è il consumo di funghi, minore è il rischio di sviluppare il tumore alla prostata. Vediamo insieme come gli esperti siano giunti a questa conclusione, quali siano le quantità analizzate, cosa c'è da sapere sulle tipologie di funghi e cosa hanno da dirci su questo meccanismo.Continua a leggere

