Catturata l' esperta di truffe | era latitante da due anni

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Andrea Pegoraro Era riuscita a ingannare molte persone con i suoi racconti fantasiosi. È stata arrestata vicino alla sua abitazione, in provincia di Torino, durante un'indagine legata a una presunta truffa ai ddi un commerciante Veniva chiamata la “regina delle” perché era molto abile a ingannare le persone. Dopo duedi latitanza, una donna di 46è stata arrestata dalla Guardia di Finanza di Torino mentre stava passeggiando vicino alla sua casa a La Loggia, un comune del capoluogo piemontese. Come riporta Repubblica Torino, la donna, pluripregiudicata e originaria di Carignano, è stata fermata durante un’indagine legata a una presunta ai ddi un commerciante torinese. Su di lei pendeva un’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Savona nel luglio del 2017. La donna doveva scontare una condanna per molti reati: criminalità organizzata ...