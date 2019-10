Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)si allinea al mercato. Come ventilato nei giorni scorsi, dalla banca milanese sarà la prima italiana a trasferire isui clienti. Il provvedimento, ha spiegato il numero uno Jean Pierre Mustier in un’intervista con il canale francese BFM Business Tv, riguarderà i“ben al di sopra di“, ma alla clientela verranno offerte “soluzioni alternative ai depositi come ad esempio investimenti in fondi di mercato monetario senza commissioni e obiettivi di performance in territorio positivo/0+”. Il gruppo di Piazza Gae Aulenti si aggiunge ad un crescente numero di istitutipei che stanno iniziando a trasferire i costi dopo cinque anni di. La berlinese Volksbank, la seconda maggiore banca cooperativa tedesca, ha iniziato ad applicare un tasso del -0,5% sui depositi superiori a 100.000. Mentre la ...

Cascavel47 : Unicredit, dal 2020 tassi negativi per i correntisti con più di 100mila euro sul conto - TutteLeNotizie : Unicredit, dal 2020 tassi negativi per i correntisti che tengono più di 100mila euro sul… - CCutrufello : UniCredit, dal 2020 tassi negativi sui conti oltre 100mila euro -