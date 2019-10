Una capsula nell’intestino farà iniezioni di medicinali

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Nell’intestino tenue si apriranno capsule che permetteranno di fare piccoledi farmaci direttamente nell’organo, con microaghi che, una volta attaccati alla parete intestinale, si dissolveranno. In futuro questa potrà essere una pratica di tutti giorni, efficace contro tutte quelle patologie (come nel caso del diabete) che hanno bisogno di frequentidi principi attivi e i cui farmaci devono superare la barriera dello stomaco. Lafarmacologica con i microaghi puo’ gia’ trasportare insulina: si attacca alla parete intestinale e rilascia il farmaco per l’assorbimento nel flusso sanguigno. A sviluppare questo nuovo ritrovato sono stati gli ingegneri del Massachusetts Institute of Technology (Mit). Il loro studio e’ stato pubblicato su Nature Medicine. La maggior parte dei farmaci viene assorbita dall’intestino tenue, in ...

