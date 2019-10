Sparatoria davanti a una sinagoga | due morti | fermato un neonazista L' estrema destra lo

Germania - Sparatoria davanti alla sinagoga : cosa sappiamo finora sull’attacco ad Halle : La sparatoria ad Halle in Germania ha preso di mira una sinagoga e un fast food kebab facendo almeno due morti e due feriti. L'obiettivo primario degli assalitori era proprio la sinagoga ma sono stati respinti dalle guardie. Una donna è stata freddata in strada a poche decine di metri dal luogo di culto. Un uomo è stato ucciso a poche centinaia di metri di distanza. La polizia ha fermato un uomo, altri due sarebbero in fuga. Ecco che cosa è ...

Sparatoria davanti alla questura di Trieste - uccisi due poliziotti : Ad aprire il fuoco sarebbero stati due fratelli, uno dei quali era stato accusato di rapina: sono stati fermati entrambi

Trieste - Sparatoria davanti alla questura : morti due poliziotti. Fermati il killer e il fratello : “Ha sfilato arma e fatto fuoco a bruciapelo” : Due poliziotti sono morti in una sparatoria avvenuta in questura a Trieste. Un terzo collega è rimasto ferito di striscio a una mano. Il killer e suo fratello, sospettati di una rapina avvenuta qualche ora prima, sono entrambi stati Fermati dopo aver tentato la fuga. Uno dei due è ferito. I due fratelli, spiega la polizia, erano stati accompagnati in questura da personale delle volanti dopo “un’attività di ricerca del responsabile della ...

