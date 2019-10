Pensioni | Tridico Inps conferma | ' Quota 100 non sarà rinnovata dopo il 2021'

Pensioni anticipate - Tridico sulla Q100 : 'Finirà nel 2021 - risparmiamo 1 miliardo di euro' : Le ultime dichiarazioni in arrivo dall'Inps sulle Pensioni anticipate tramite quota 100 risultano particolarmente rilevanti, perché mettono in luce una possibile conferma sulla conclusione della sperimentazione al proprio termine naturale. Allo stesso tempo, arrivano però nuove conferme anche in merito alla riduzione della platea dei fruitori rispetto alle ipotesi e stime iniziali. Pensioni anticipate e Quota 100: 'La misura si deve concludere ...

Pensioni anticipate Q100 e RdC - Tridico (INPS) : nel 2019 '2 - 5 miliardi di risparmi' : Dall'Inps giunge un importante aggiornamento in merito ai dati riguardanti i costi sostenuti dal bilancio pubblico per l'accesso anticipato alla pensione tramite quota 100 e per l'erogazione dei nuovi assegni di cittadinanza. Secondo le ultime elaborazioni, per l'anno in corso sarebbe possibile stimare risparmi complessivi per circa 2,5 miliardi di euro da entrambe le misure. Nello specifico, si tratterebbe di circa 1,5 miliardi riguardanti le ...

Pensioni ultime notizie : Inps contro RdS per Quota 100 - Tridico “sorpreso” : Pensioni ultime notizie: Inps contro RdS per Quota 100, Tridico “sorpreso” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano Quota 100, che continua a far discutere, ma più che le parole sono i numeri a essere utilizzati. Ha fatto molto rumore l’ultimo report della Ragioneria generale dello Stato a proposito di Quota 100, in quanto si afferma la previsione di un costo ammontante a 63 miliardi circa in 18 anni. Nelle tendenze di medio-lungo ...