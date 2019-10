Johnson&Johnson | stangata per effetti collaterali di un antipsicotico

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Luca Sablone Il farmaco ha causato l'ingrossamento delle mammelle a un uomo. La società precisa: "L'etichetta ha delineato in modo chiaro e appropriato i rischi associati al medicinale" Johnson&Johnson dovrà pagare 8 miliardi di dollari per danni punitivi poiché un uomo, dopo aver usato il farmacoRisperdal, ha riscontrato una ginecomastia, ovvero un ingrossamento delle mammelle. Quella inflitta da una giuria di Philadelphia si tratta della condanna più pesante fino ad ora imposta alla multinazionale farmaceutica Usa nelle oltre 13.000 azione legali avanzate sul Risperdal. "Decisione sproporzionata" Murray afferma di aver sviluppato il seno a partire dal 2003, quando uno psicologo gli ha diagnosticato un disturbo dello spettro autistico. I suoi avvocati, Tom Kline e Jason Itkin, hanno dichiarato che "la giuria ha detto a J&J che le sue azioni erano ...

