Giornate FAI d’autunno 2019 | ecco i luoghi imperdibili

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Rifugio Antiaereo di via Spaventa a MilanoCOIMA Headquarter a MilanoPalazzo Dolfin Manin a VeneziaMuseo di Zoologia a ModenaL'orto sul colle dell'Infinito a RecanatiPalazzo di Giustizia a RomaBiblioteca Angelica a RomaSant'Onofrio a RomaReggia di Portici BoCs Art a CosenzaSono passati due secoli, ma i suoi versi sono sempre attuali: lui è Giacomo Leopardi, quel giovane favoloso che duecento anni fa compose una delle poesie più belle e sognanti della lingua italiana, L’infinito. Lui aveva appena vent’anni quando la scrisse: oggi il suo esempio, la sua forza e la sua creatività sono da stimolo per i giovani che animano il prossimo fine settimana leFai. Sabato 12 e domenica 13 ottobre settecentoin tutta Italia, sparsi in 260 città, saranno aperti e visitabili proprio grazie ai Gruppi Fai Giovani, che hanno immaginato e costruito itinerari a tema per ...

