Domani su FOCUS uno speciale dedicato ai ghiacciai del Monte Bianco

A quando i risultati del concorso Regione Campania? Focus sito Formez da Domani 1 ottobre : quando saranno resi pubblici i risultati del concorso Regione Campania, in particolare per le prime prove pre-selettive che si sono conclude lo scorso martedì 24 settembre? Come oramai risaputo da tutti, centinaia di migliaia di partecipanti alle selezioni per 16 profili di categoria D e C (dunque laureati e diplomati) sono in attesa di sapere l'esito del loro test utile per il passaggio alla prima prova scritta. Quali sono i tempi che il ...