Barbara D' Urso in crisi di ascolti | ' Live' potrebbe slittare al lunedì

Striscia la notizia - tapiro a Marco Columbro : "Barbara d'Urso mi ha usato per fare ascolti" : Nella puntata di stasera, mercoledì 9 ottobre, di Striscia la notizia è stato trasmesso il servizio della consegna del tapiro d'oro a Marco Columbro, 'premiato' per la lite con Barbara d’Urso avvenuta domenica scorsa a Live – Non è la d’Urso. L'attore, intercettato da Valerio Staffelli, ha commentato così:prosegui la letturaStriscia la notizia, tapiro a Marco Columbro: "Barbara d'Urso mi ha usato per fare ascolti" pubblicato su TVBlog.it 09 ...

Barbara D'Urso 'trasloca' : Live si sposta al lunedì sera dal 28 ottobre : La collocazione domenicale di 'Live-Non è la D'Urso', sembra non aver portato molta fortuna: lo share che il programma ha fatto registrare nelle prime puntate è nettamente inferiore rispetto a quello della scorsa stagione. Al termine della seconda edizione Vip di 'Temptation Island', dunque, il format condotto da Barbara sarà trasmesso di lunedì sera, evitando gli scontri con le fiction di Rai1, le partite di Serie A e le trasmissioni storiche ...

Pomeriggio 5 - Barbara d'Urso sgrida i suoi due ospiti in diretta : "Non fate i pagliacci" : Severa ma giusta, Barbara d'Urso. Simone Coccia e Lucia Bramieri sono stati ospiti del salotto di Pomeriggio 5 nella puntata di oggi, mercoledì 9 ottobre. Barbara d’Urso li ha invitati dopo alcune foto uscite sulle riviste e che mostrerebbero un bacio fra gli ex gieffini. A un certo punto però un l

“Pagliacci!”. Pomeriggio 5 - Barbara D’Urso ‘sbrocca’ in diretta : ne ha per tutti : Due ex gieffini protagonisti a Pomeriggio 5, il salotto televisivo di Barbara D’Urso che tiene giornalmente compagnia a milioni di italiani. Si tratta di Simone Coccia e Lucia Bramieri, protagonisti della penultima edizione vip, quella che visto trionfare il Tarzan di Viterbo Alberto Mezzetti poi scomparso dai radar. Mezzetti che, nelle settimane scorse, ha attaccato frontalmente Barbara D’Urso accusata di boicottarlo. Barbara D’Urso, da parte ...

Striscia la Notizia - Marco Columbro a Barbara D’Urso : “Hai toppato!” : Marco Columbro a Striscia la Notizia contro Barbara D’Urso dopo la lite Durante la puntata di domenica scorsa, è scoppiata una lite a Live Non è la D’Urso tra Marco Columbro e Barbara D’Urso. L’ex conduttore, convinto di essere stato chiamato per parlare della sua nuova vita, è sbottato per essere stato inserito nel talk sui Vip in miseria e costretto a smentire le news sui suoi presunti debiti, sulla vendita acquistata ...

Marco Columbro attapirato rincara contro la D’Urso : «Truffato e usato per fare ascolti. Barbara hai toppato» : Columbro e Staffelli - Striscia la Notizia Tapiro d’oro per Marco Colubro. Nella puntata di questa sera di Striscia la Notizia, il conduttore riceverà il ‘premio’ per la lite con Barbara D’Urso domenica scorsa a Live – Non è la D’Urso. Columbro, intercettato da Valerio Staffelli a Basiglio (Milano), ammette: “Approfitto per scusarmi con il pubblico che domenica guardava la trasmissione per il mio ...

Mediaset - Barbara d'Urso spostata in palinsesto : dove piazzano la sua prima serata : Grandi manovre di palinsesto in casa Mediaset. Il Grande Fratello Vip, previsto per fine ottobre, "andrà in onda a inizio 2020" che per alcuni è da intendersi il 7 gennaio 2020 mentre per 361magazine, sito vicino al conduttore Alfonso Signorini, addirittura il prossimo 3 febbraio. Lo scrive Dagospia

Pomeriggio 5 - Barbara d'Urso prima bacchetta l'intervistata poi si scusa e rimprovera l'inviata : Episodio singolare, diremmo forse più unico che raro nella storia di Pomeriggio cinque. Barbara d'Urso, da sempre protettrice degli inviati della testata giornalistica raramente l'abbiamo vista arrabbiarsi con uno dei suoi inviati, ebbene oggi durante la puntata odierna del programma Videonews potremmo essere davanti ad un curioso precedente.Tutto si spiega durante il collegamento da Mestre con Remo e Girma, una coppia di coniugi accusati di ...

“Ti caccio dallo studio”. Pomeriggio 5. Barbara D’Urso perde le staffe con l’ospite : I salotti di Barbara D’Urso sono sempre a rischio lite. Lo sa benissimo la padrona di casa, che solo qualche giorno fa al ”Live – Non è la D’Urso” ha dovuto fare i conti con un arrabbiatissimo Marco Columbro. Il tema era di quelli che appassionano il pubblico: vip caduti in miseria o comunque alle prese con problemi economici perché sfrattati, indebitati, oppure a causa di pensioni troppo basse. L’ex presentatore toscano e star di numerose ...