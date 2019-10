A tutta Ellie in The Last of Us Part 2 | l’evoluzione dell’antieroina su PS4

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) 21 febbraio 2020: è questa la data di uscita di Theof Us2, scolpita nella pietra dagli sviluppatori di Naughty Dog. Nel corso dell'ultimo PlayStation State of Play, Sony e i "cagnacci" californiani hanno infatti ufficializzato che la prossima avventura post apocalittica di Joel edvedrà la luce durante i primi mesi del prossimo anno, naturalmente in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. La storia ci metterà nei panni della giovane antieroina, cinque anni dopo gli eventi narrati nell'indimenticabile capitolo originale - da poter ora scaricare gratuitamente a patto di essere abbonanti al servizio PlayStation Plus. https://www.youtube.com/watch?v=II5UsqP2JAk E se la release sulla console di ultima generazione del colosso giapponese sembrerà sempre troppo lontana, oggi arrivano nuovi dettagli per placare gli animi dei fan più appassionati o dei semplici ...

