Università | Cattolica | al via celebrazioni per 50 anni dipartimento Scienze religiose

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Ildidell’compie 50. Domani, mercoledì 9 ottobre, il convegno internazionale 'Religious traditions in the face of the crisis of the liberal system', in via Nirone 15 a Milano, dalle ore 9.30, aprirà le celebrazion

zazoomnews : Università: Cattolica domani il Career Day presenti oltre 120 aziende - #Università: #Cattolica #domani - MraSorrentino : RT @corzunino: Università di Milano Bicocca e Università Cattolica Alunni motivati e più bravi nei Test Invalsi se l’insegnante è empatico… - jhullypeereira : Giuro che se la cattolica non smette di mandarmi 10 mail al giorno, incluse le parole della Bibbia del signore, mol… -