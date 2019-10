Traffico Roma del 08-10-2019 ore 17 | 00

Fonte : romadailynews

(Di martedì 8 ottobre 2019) LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO TRA LO SVINCOLO A24 E VIA SALARIA E’ INVECE ILINTENSO A PROVOCARE CODE DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 INCIDENTI CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA ERMANNO WOL FERRARI VERSO IL CENTRO E POI SULLA CASILINA NEI PRESSSI DEL RACCORDO ANULARE DIREIZONE FUORISUL RACCORDO ANULARE FILE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA E IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 IN USCITA DADA VIALE PALMIRO TOGLIATTI LAVORI QUESTA NOTTE SULLA DIRAMAZIONESUD, A PARTIRE DALLE ORE 22.00 VERRA’ CHIUSO LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO IN USCITA DIREZIONE NAPOLI. RIAPERTURA ALLE ORE 05.00 DI MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE. IN PROGRAMMA PER ...

