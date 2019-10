Temptation Island Vip | Silvia nomina il padre di Gabriele | Pippo franco è un comico

Temptation Island Vip - Pago e Serena ai ferri corti : accuse pesanti al falò di confronto : falò di confronto per Pago e Serena a Temptation Island Vip. "Sono sei anni che aspetto che dica cosa pensi di me. Non c'entra niente come mi sono comportata" ha rotto immediatamente il ghiaccio lei. Secondo Serena infatti il vero problema erano i motivi alla base del suo comportamento, quindi colpe

Temptation Island Vip - Alex Belli nel mirino : lo hanno notato tutti : A Temptation Island Vip la situazione di Alex Belli e Delia Duran non sembra essere delle migliori. Non solo le sfuriate di lui per l’avvicinamento di lei al single Riccardo, ma dopo quello che è successo nel corso della quinta e penultima puntata del reality ha fatto anche discutere il pubblico. Alex Belli è infatti finito nel mirino dei telespettatori più social per due motivi. Per lo sfogo con Alessia Marcuzzi al falò e per aver provato a ...

Temptation Island Vip - la confessione ‘intima’ di Pago ad Alessia Marcuzzi : Una situazione delicatissima quella che si è venuta a creare tra Pago e Serena Enardu a Temptation Island Vip. La puntata di lunedì 7 ottobre, la quinta e penultima, si è conclusa con la prima parte del falò di confronto tra il cantante e la ex tronista di Uomini e Donne, dunque ha lasciato il pubblico col fiato sospeso. Ma se per Pago l’esperienza in Sardegna è stata difficile sin dal principio, i nuovi video mostrati nel pinnettu hanno davvero ...

Temptation Island Vip - appuntamento finale : falò di confronto per le ultime tre coppie : Il famoso reality show Temptation Island Vip 2019 si sta avviando alla conclusione. Come si evince dalle anticipazioni diffuse dai canali ufficiali del programma, non mancheranno colpi di scena nell’appuntamento finale. I telespettatori non scopriranno soltanto quale sarà l’esito dell’ultima parte del falò di confronto tra Serena Nardu e Pago. Anche le coppie formate da Gabriele Pippo e Silvia Tirado, Alex Belli e Delia Duran, arriveranno al ...

Replica Temptation Island Vip 5^ puntata in streaming su WittyTv e in tv su La5 : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la quinta delle sei puntate di Temptation Island Vip, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi che sta riscuotendo un buon successo dal punto di vista degli ascolti. Un appuntamento decisamente ricco di colpi di scena, caratterizzato dai nuovi falò cui hanno partecipato le coppie rimaste in gara e anche da un nuovo confronto che questa volta ha avuto protagonisti Pago e la sua fidanzata ...

Temptation Island Vip 2019 - Pagelle 5a puntata/ Pago e Serena è addio? Alex Belli... : Temptation Island vip, Pagelle e coppie 5a puntata: Pago e Serena Enardu allo scontro, Alex Belli prende del tempo e Gabriele Pippo...

«Temptation Island Vip 2019» : fra le lacrime di Pago e la rabbia di Alex Belli : Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip ...

Resoconto Temptation Island del 7 ottobre : Alex fugge ma cambia idea - Pago rivede Serena : È andata in onda ieri 7 ottobre su Canale 5 la quinta e penultima puntata di Temptation Island Vip 2, durante le quale le ultime tre coppie hanno confermato dubbi e problemi. Non ne sono certo rimasti esclusi Serena Enardu e Pago, soprattutto a causa della vicinanza di lei con il tentatore Alessandro. Il weekend da sogno ha confermato le perplessità della ex tronista di Uomini e donne, riportate poi alla ribalta nel falò di confronto con Pago, ...

Temptation Island VIP 2019 - Pago e Serena Enardu al falò di confronto finale (VIDEO) : Il fuoco arde nel falò di confronto finale per una delle tre coppie rimaste alla prova in Temptation Island VIP. Sono Pago e Serena Enardu i primi a concludere la lunga esperienza di 3 settimane nel villaggio di Is Morus Relais. Il loro è stato una delle situazioni più movimentate e in bilico di questa edizione. Da subito i due si sono scontrati aspramente rinfacciandosi a vicenda gli atteggiamenti e i comportamenti assunti durante il ...

Temptation Island Vip anticipazioni : chi esce con le ossa rotte e chi no : Temptation Island Vip anticipazioni: Pago e Serena ne escono con le ossa rotte, Delia e Belli ‘c’è speranza’, Silvia e Gabriele probabile addio La quinta puntata di Temptation Island Vip è stata molto movimentata. Dalla serie: i nodi vengono al pettine. Silvia Tirado e Gabriele Franco sono sempre più distanti. L’imprenditore ha avuto parole durissime […] L'articolo Temptation Island Vip anticipazioni: chi esce con ...

Temptation Island Vip - Silvia stronca Gabriele : “Non era così stupido” : Silvia Tirado boccia Gabriele Pippo a Temptation Island Vip: la confessione Silvia Tirado non ha particolarmente apprezzato l’atteggiamento assunto dal suo fidanzato Gabriele Pippo durante quest’esperienza a Temptation Island Vip. La fidanzata ha affermato che prima di prendere parte al programma, il figlio d’arte era un ragazzo intelligente, uno che parla inglese madre lingua e che si è laureato in marketing. In questi ...

Temptation Island VIP 2019 - la rabbia di Alex Belli e la fuga dal falò (VIDEO) : src="https://www.video.mediaset.it/player/playerIFrame.shtml?id=1026771&guid=F309987501005C11&muted=false&autoplay=false" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%; height:100%;" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen">Alex Belli e Delia Duran, l'ultima coppia ad entrare nel cast di Temptation Island VIP ha rischiato seriamente di compromettere il loro ...

“Temptation Island Vip” - Serena in lacrime : “Secondo me Pago sta male” : Il viaggio dei sentimenti di “Temptation Island Vip” sta per giungere al termine, ma per Pago e la compagna Serena sembrano esserci ancora molti punti da chiarire. Nella puntata di lunedì 7 ottobre, il cantautore visiona altri video in cui la fidanzata si sfoga con Alessandro, il single con il quale sembra essere nata una forte intesa. “Sta facendo una figura vergognosa”, commenta Pago, che parlando con Alessia Marcuzzi ...

Temptation Island VIP 2019 - la rabbia di Alex Belli e la fuga dal falò (VIDEO) : src="https://www.video.mediaset.it/player/playerIFrame.shtml?id=1026771&guid=F309987501005C11&muted=false&autoplay=false" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%; height:100%;" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen">Alex Belli e Delia Duran, l'ultima coppia ad entrare nel cast di Temptation Island VIP ha rischiato seriamente di compromettere il loro ...