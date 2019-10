Taglio dei parlamentari all’ultimo voto | test per la maggioranza

Taglio dei parlamentari - la Camera vota la riforma : segui la diretta dall’Aula : Oggi l’aula della Camera vota la riforma costituzionale per il Taglio dei parlamentari, con un via libera blindato anche dall’accordo sulle riforme raggiunto nella coalizione di governo. Tra gli impegni presi c’è anche quello di presentare la riforma elettorale entro dicembre. segui la diretta dall’Aula L'articolo Taglio dei parlamentari, la Camera vota la riforma: segui la diretta dall’Aula proviene da Il Fatto ...

Il Taglio dei parlamentari è ‘eversivo’ per chi non è d’accordo. Ma lo aspettiamo da anni : È arrivato il momento dell’ultimo passaggio alla Camera del disegno di legge di riforma costituzionale, portato avanti tenacemente e coerentemente da sempre dal M5s e che prevede il taglio di 115 senatori e 230 deputati. Come è noto, la proposta ha come obiettivo, con la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, di ridurre il numero degli attuali 630 deputati a 400 e quello degli attuali 315 senatori a 200. La riforma di natura ...

Taglio dei parlamentari - oggi voto definitivo della Camera : Nella giornata di oggi 8 ottobre la Camera esprimerà il voto finale relativo al disegno di legge costituzionale recante Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione Italiana, che prevede il Taglio dei parlamentari, argomento di grande dibattito da qualche tempo a questa parte. Fra gli impegni presi, emerge pure quello di presentare la riforma elettorale entro il mese di dicembre. Per i senatori la riforma prevede il Taglio da 315 a ...

Camere «ristrette» : cosa cambierà con il Taglio dei parlamentari - Il voto finale : L’incognita del referendum. Ma questa svolta peserà sulla tenuta della coalizione (e sulle prossime elezioni). I punti su cui è iniziata la trattativa

Taglio dei parlamentari - ribaltone in Parlamento : perché conviene solo a Matteo Salvini : Se il Taglio dei parlamentari entrerà in vigore saranno eliminate 345 poltrone e la Lega di Matteo Salvini sarebbe il partito meno penalizzato dalla riforma. Anzi. Come dimostrano i sondaggi, nota il Tempo. L'ultima rilevazione di Emg dello scorso 3 ottobre rispecchia l'andamento di tutti i sondaggi

Quanto si risparmia (davvero) con il Taglio dei parlamentari : Passando a 945 a 600 parlamentari, il M5s stima un risparmio di 100 milioni all'anno e quindi di 500 a legislatura. Ma...

M5s a un passo dalla scissione - i 30 grillini che non vogliono il Taglio dei parlamentari : Il Movimento 5 stelle rischia la scissione proprio sul taglio dei parlamentari, cavallo di battaglia del partito guidato da Luigi Di Maio. Venticinque deputati pentastellati (che potrebbero salire a trenta) sono pronti ad affossare la legge che taglia 345 parlamentari, riporta in un retroscena clamo

Col Taglio dei parlamentari parte la lunga gimcana delle riforme : taglio dei parlamentari, referendum leghista, nuova legge elettorale, e pacchetto di riforme come da intesa siglata dalla maggioranza, nonché fattore tempo. Un insieme di riforme e incastri di date che potrebbe 'impattare' sull'elezione del prossimo presidente della Repubblica e, in un certo senso, avere ripercussioni sulla 'legittimità' della platea che nel gennaio 2022 dovrebbe scegliere il successore di Sergio Mattarella. Un intreccio ...

Taglio dei parlamentari - il centrodestra fa i conti delle possibili assenze : Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia voteranno sì al Taglio dei parlamentari. Del resto sia Matteo Salvini sia Giorgia Meloni l'hanno sempre sostenuta. E per tutto il pomeriggio di ieri 7 ottobre gli esperti dei tre partiti hanno calcolato le possibili "assenze" o "defezioni" che potrebbero impedi

Taglio dei PARLAMENTARI/ "Si realizza il disegno di Tangentopoli" : TAGLIO dei PARLAMENTARI: per M5s è un obiettivo strategico, per il Pd un prezzo da pagare. Anche la Lega voterà sì, assieme a tutto il vecchio centrodestra

Taglio dei parlamentari : la maggioranza serra i ranghi per evitare sgambetti : I giallorossi serrano i ranghi in vista del primo vero, e determinante per le sorti del governo stesso, voto parlamentare. L'imperativo è nessuna assenza, no a defezioni e assenze strategiche che possano mettere a repenTaglio la tenuta della maggioranza e, soprattutto, il via libera definitivo al Taglio dei parlamentari. Non che manchino i critici e i malumori all'interno delle forze che sostengono l'esecutivo, compreso il Movimento 5 ...

Meno pianti sul Taglio dei parlamentari : Salvo sorprese assai improbabili, soprattutto dopo la decisione di tutto il centrodestra di votare a favore, la riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari sarà approvata definitivamente tra poche ore. Non è una buona riforma, riflette una visione anti parlamentare alimentata da una

Dopo il Taglio dei parlamentari la maggioranza si impegna a fare la legge elettorale : Roma. Il taglio dei parlamentari, da solo, provocherebbe un forte squilibrio. Per questo i partiti che costituiscono la maggioranza di governo hanno firmato un documento di “impegni comuni” con scadenze più o meno precise per porvi rimedio. I partiti si impegnano intanto a presentare “entro il mese