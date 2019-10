Sempre Primoz! Roglic vince la Tre Valli Varesine in volata | ma la corsa è rovinata da

Fonte : sportfair

(Di martedì 8 ottobre 2019) Primozla Trein, ma laè macchiata da un clamoroso errore che taglia fuorinzo Nibali e il gruppo degli inseguitori La Treregala, come, grande spettacolo e tante emozioni, non tutte però positive. L’edizione 2019 della prestigiosadel Trittico Lombardo vede il successo di uno straordinario Primoz, autore di un 2019 da urlo, ma viene macchiata da un clamoroso errore nel finale: a 15 km dall’arrivo, una mancata segnalazione ad una rotonda fa sbagliare strada al gruppo degli inseguitori tagliando fuori dallaper la vittoria ciclisti del calibro dinzo Nibali e Alejandro Valverde. L’errore però non toglie i meriti di Primozche prima recupera Luis Leon Sanchez, incapace di mantere il vantaggio sugli inseguitori a causa di qualche noia fisica nel finale, poi brucia ...

Morik80 : @rogla bravo Primoz, in Italia sempre GRANDE CASINO! @JumboVismaRoad #TreValliVaresine - zazoomnews : Ciclismo Ranking UCI (7 ottobre): Primoz Roglic sempre in testa due azzurri in top ten! Italia seconda Nazione -… - zazoomblog : Ciclismo Ranking UCI (7 ottobre): Primoz Roglic sempre in testa due azzurri in top ten! Italia seconda Nazione -… -