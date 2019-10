PS5 | Numerosi dettagli sulla nuova console di Sony

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 8 ottobre 2019) E’ ufficiale, la Playstation 5 sarà disponibile sul mercato per la fine del 2020, ad annunciarlo è statastessa. Mark Cerny, system architect di PS5 su Wired ha colto l’occasione per svelare delle interessanti informazioniche vi riportiamo a seguire. Playstation 5: Tutto quello che c’è da sapere Lasupporterà la tecnologia ray-tracing, la quale non sarà software ma hardware, integrata nella GPU PS5 utilizzerà una GPU della famiglia Navi e un processore AMD Ryzen I giochi si installeranno su differenti parti e saranno suddivisi in blocchi, i giocatori potranno decidere se installare solo il singolo, multiplayer o entrambi L’hard disk viene sostituito con un SSD, velocizzando il caricamento dei giochi e la loro installazione, la quale sarà obbligatoria L’interfaccia della ...