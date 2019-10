Playstation 5 esce a Natale 2020 Come sarà il nuovo controller

Playstation 5 esce a fine 2020 - è ufficiale (anche il nome) : (Foto: LestGoDigital) Il nome ufficiale della prossima console di Sony sarà PlayStation 5 e fin qui niente di trascendentale dato che era ampiamente previsto. Tuttavia, finalmente Sony ha svelato anche la data d’uscita e tanti dettagli molto interessanti. Per quanto riguarda il debutto non conosciamo ancora il giorno preciso ma il periodo dell’anno che corrisponderà a quello che in Nord America viene chiamato holiday 2020. ...