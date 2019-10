Mattino 5 | Belen Rodriguez demolita in diretta Federica Panicucci costretta a intervenire

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 8 ottobre 2019) Un attacco senza precedenti contro. Contro l’argentina, in5, le parole durissime di Maurizio Sorge. Non c’è pace insomma per la showgirl che solo ieri era stata presa di mira sui social per il suo stile di vita e la scarsa attitudine al lavoro. Un disco che è girato, sotto altri termini, anche stamani nel salotto di. Nel dettaglio, nel programma questa mattina si parla dei Vip che non accettano l’atteggiamento dei paparazzi. Viene così mostrato un momento di, che qualche tempo fa si era lasciata andare a un lungo sfogo contro i fotografi che l’aspettavano sotto casa. Ed ecco che, presente in studio, Maurizio Sorge critica la, accusandola di aver ottenuto il successo proprio attraverso i paparazzi. L’uomo è certo che proprio grazie al loro lavoro, la nota showgirl argentina sia riuscita a farsi notare in Italia. ...

