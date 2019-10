Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 8 ottobre 2019) I giallorossino iin vista del primo vero, e determinante per le sorti del governo stesso, voto parlamentare. L'e', no a defezioni e assenze strategiche che possano mettere a repenla tenuta dellae, soprattutto, il via libera definitivo aldei parlamentari. Non che manchino i critici e i malumori all'interno delle forze che sostengono l'esecutivo, compreso il Movimento 5 stelle. Ma la partita in gioco e' troppo "importante", ripetono nel Pd, Iv, M5s e Leu, da poter consentire incidenti in Aula. Oggi dopo pranzo la Camera sara' chiamata a votare la riforma bandiera dei 5 stelle che taglia il numero dei parlamentari: indi sorprese dell'ultimo minuto, il via libera finale dovrebbe arrivare con numeri 'bulgari', che sfiorano i 620 si'.Un via libera che la'blinda' con ilsull'intero pacchetto di ...

ilfogliettone : Maggioranza serra ranghi su taglio eletti, imperativo nessuna assenza. E nasce patto su riforme -… - msn_italia : Taglio dei parlamentari: la maggioranza serra i ranghi per evitare sgambetti - infoitinterno : Taglio dei parlamentari: la maggioranza serra i ranghi per evitare sgambetti -