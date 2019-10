Kitikaka – Le ‘esplorazioni’ di Bobo Vieri Mughini | il coerente ubiquo | nervi tesi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) EFFETTO ROIPNOL – Inventarsi qualcosa da dire, 24 ore su 24, per tirarla lunga anche su quante automobili sono parcheggiate fuori da San Siro, è impresa improba. Ma nello storico salotto di Qui studio a voi stadio (canale 152) si supera ogni fantasia. Domenica poco dopo l’ora di pranzo con lo “studio” ancora moscio e lo “stadio” ancora lontano, l’intera compagnia di giro disponibile al momento ha disquisito per 16 minuti abbondanti soltanto del possibile esonero di Giampaolo con in mano l’unica seguente notizia: “Gattuso ha chiesto di smettere in primavera”. Frase ripetuta esattamente 67 volte da almeno quattro ospiti differenti. Un record. Catatonico. GIAMPIERO L’– C’era da sudare rimanendo seduti in poltrona nel seguire la frenetica ubiquità di Giampierodomenica sera. Il celebre opinionista è stato contemporaneamente tra le “sfere” di Live – Non è la D’Urso ...

