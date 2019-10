INVASIONE TURCHIA IN SIRIA Gli Usa fanno chiarezza | Nessun ritiro delle

Siria del Nord : la Turchia sarebbe pronta all'INVASIONE : L'Osservatorio Siriano per i diritti umani (Ondus) ha confermato che la Casa Bianca ha dato il via libera alle operazioni di ritiro delle forze armate americane dal Nord-est della Siria, al confine con la Turchia. Tutto ciò è avvenuto in seguito ad una telefonata tra il presidente Donald Trump e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Il dietrofront statunitense, dunque, sarebbe un chiaro segnale di un'imminente invasione militare da parte ...