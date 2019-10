I troppi dossier aperti costringono la maggioranza a una tregua

Fonte : agi

(Di martedì 8 ottobre 2019) Entra nel vivo la discussione tra governo e sindacati sulla legge di bilancio e, dal vertice di Palazzo Chigi, emerge che sarà continuo il confronto in vista del varo della manovra. Dopo una nuova domenica di tensioni, con il muro di Matteo Renzi che continua ad 'agitare' il governo sui temi della manovra e della delega ai servizi segreti, si segnala una giornata di una 'armata'. Le truppe dellasi sono ricompattate in vista del voto finale, atteso per martedì 8, sulla riforma che introduce il taglio dei parlamentari, anche se manca ancora il corollario sui contrappesi che dovranno essere applicati alla riforma per ottenere il via libera di tutti i partiti che sostengono l'esecutivo di Giuseppe Conte, oltre che del M5s, anche di Pd, Italia viva e Leu. La figura del senatore di Rignano sull'Arno rimane comunque sempre al centro del ...

