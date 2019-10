GRID disponibile da oggi

Un nuovo trailer disponibile per GRID : Momenti mozzafiato e corse incredibili sono al centro del trailer di lancio di Grid, attesissimo gioco di corse a motori in arrivo sul mercato.Codemasters ha infatti annunciato il ritorno della serie Grid, con un nuovo capitolo, il quarto per la precisione, per PS4, Xbox One e PC. Il gioco uscirà il 13 settembre 2019 per tutte le piattaforme, vediamo dunque qui di seguito il trailer di lancio:Vivi l'atmosfera e l'entusiasmo degli sport ...