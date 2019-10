Conte irritato da Renzi e Salvini | ' A me non piacciono i prepotenti'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Il presidente del consiglio Giuseppeè moltodalla condotta politica dei due Matteo,: il timore più grande, confermato da alcuni rumors, è che loro possano far cadere il governo giallorosso., sfogandosi con i suoi, dichiara che non gli, e nel frattempo dovrà gestire la delicata manovra economica, e scegliere il nuovo presidente del Copasir. I rischi per il governo Da Palazzo Chigi arriva irritazione per le mosse della Lega, in particolare per la presidenza del Copasir, che, secondo fonti vicine a, non può essere affidata al Carroccio. Secondo il Corriere della Sera,attualmente si sta difendendo dalle offensive dei due Matteo: il primo,, alleato dell'esecutivo tra Pd e M5s, mentre il secondo,, a capo dell'opposizione. La "guerra" diviene definita dal Corriere come difensiva: la preoccupazione ...

notizieit : Giuseppe Conte irritato dai due Mattei “Non mi piacciono i prepotenti” - RPegna : RT @Musso___: <Conte non ha nessuna intenzione di dar ragione a Renzi, ed è anzi irritato per alcune fughe di notizie - provenienti dagli a… - anna_veraldi : Caro mister, Conte è juventino. Il fatto che per lavoro debba allenare un'altra squadra , non cancella il passato.… -