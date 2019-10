Capitano Ultimo | avviato l’iter per la revoca della scorta Lui su Twitter | “La mafia non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Nel giorno in cui la Cedu ha chiesto all’Italia di cambiare la legge sull’ergastolo ostativo, ilha annunciato di aver ricevuto la comunicazione che dà il via al procedimento che porterà allasua. “Nessun pericolo”, ha scritto suil colonnello Sergio De Caprio, l’ufficiale dei carabinieri che arrestò Totò Riina, “lanon c’è più, è stato un gioco. Tutti invitati alla prossima cerimonia. Via la tutela al, in fondo se l’è cercata e basta indagini, non servono più”. Insieme al messaggio, ha postato la notifica dell’atto originale che ha ricevuto in queste ore. Proprio oggi la Corte europea dei diritti umani ha respinto il ricorso dell’Italia e chiesto la modificanorma che non prevede benefici né sconti di pena per i condannati al carcere a vita. Una sentenza ...

