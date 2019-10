Roma | cinquantenne ucciso dall' aggressione di una scrofa in allevamento abusivo

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Alle porte di, un uomo di 50 anni è stato attaccato da unae ha perso la vita. Nell'incidente è rimasto ferito anche un bambino di due anni che era in compagnia dell'uomo ed è stato aggredito'animale. Attaccato da unain un casolare alle porte diun uomo di 50 anni La tragedia si è consumata a Corcolle, una frazione della Capitale, nel pomeriggio di domenica, 6 ottobre. Un uomo di origine romena di 50 anni è morto,da unae un bambino di 2 anni è stato gravemente ferito'animale. Secondo una prima ricostruzione, il 50enne si era recato nel fondo di alcuni parenti per passare una giornata in compagnia della famiglia. Dopo aver pranzato, intorno alle 16.30, l'uomo avrebbe preso in braccio il figlio di un suo amico per andare a vedere gli animali nel recinto. I maialini, appena nati, erano in compagnia della madre che, per difesa, avrebbe ...

