Masters 1000 Shanghai 2019 | risultati di lunedì 7 ottobre Murray avanza cedendo un set

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Lorenzo Sonego combatte - ma poi cede in tre set a Monfils : Non basta una bella prestazione a Lorenzo Sonego per qualificarsi al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il piemontese è stato sconfitto all’esordio dal francese Gael Monfils, testa di serie numero nove, in tre set con il punteggio di 7-5 6-7 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Un esordio che lascia un po’ di amaro in bocca a Sonego, che ha fatto partita pari con un giocatore che sta lottando per un piazzamento nelle ATP ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : Marco Cecchinato esce di scena al primo turno - Benoit Paire lo batte in due set : Si conclude l’avventura di Marco Cecchinato al Masters 1000 di Shanghai, penultimo dell’anno, in Cina. Il siciliano, passato dalle qualificazioni, esce sconfitto dal match contro il francese Benoit Paire con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 12 minuti, dando modo al transalpino di andare a sfidare il numero 15 del seeding, il georgiano Nikoloz Basilashvili. Comincia male l’incontro per Cecchinato, che dopo aver ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fabio Fognini domina Sam Querrey e vola facilmente secondo turno : Inizia in maniera molto positiva l’avventura di Fabio Fognini (n.12 del ranking) nel Masters 1000 di Shanghai (Cina). L’azzurro ha sconfitto agevolmente l’americano Sam Querrey (n.45 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 5 minuti di partita. Un match dominato dall’azzurro che ha saputo mettere a frutto la sua superiorità nello scambio, regalando alcuni alcuni colpi di pregevolissima fattura, al cospetto di ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : Thomas Fabbiano sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni da Cameron Norrie in due set : Si ferma a quattro il numero di italiani in gara nel tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai. Thomas Fabbiano, infatti, non supera il turno decisivo delle qualificazioni contro il britannico Cameron Norrie, che lo sconfigge per 6-4 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco. L’azzurro potrebbe ora rientrare in gioco da lucky loser, in caso di rinunce in extremis nel main draw. Nel primo set parte meglio Norrie, che si guadagna due ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : Marco Cecchinato si qualifica per il tabellone principale - Damir Dzumhur battuto in due set : Finalmente tornano ad arrivare buoni segnali da Marco Cecchinato. Il siciliano, infatti, supera le qualificazioni del Masters 1000 di Shanghai, diventando il quarto italiano nel tabellone principale del più importante torneo cinese dopo Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. La sua vittima è il bosniaco Damir Dzumhur, superato con il punteggio di 7-5 6-3. Challenger di Stettino a parte, era dal torneo ATP 250 di Monaco che Cecchinato ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : l’analisi del sorteggio. Tanti ostacoli per Djokovic - meno per Federer e Medvedev. Berrettini più “fortunato” di Fognini : A Shanghai si disputa il penultimo Masters 1000 dell’anno, torneo che assegna punti fondamentali per coloro che devono ancora qualificarsi per le ATP Finals 2019. Sarà una lotta durissima e che ovviamente si deciderà in quel di Parigi-Bercy, ma è importante ottenere già un risultato importante sul cemento cinese. Lo sanno bene i due azzurri Matteo Berrettini e Fabio Fognini, rispettivamente numero otto e dodici della Race. In questo ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : il sorteggio del tabellone. Fognini inizia con Querrey - per Berrettini c’è Struff : E’ stato effettuato il sorteggio del Masters 1000 di Shanghai, torneo fondamentale per la corsa alle ATP Finals 2019. Un primo turno insidioso quello che aspetta i tre azzurri già presenti in tabellone. Fabio Fognini, testa di serie numero dieci, se la vedrà con l’americano Sam Querrey; mentre Matteo Berrettini, numero dodici del seeding, farà il suo esordio con il tedesco Jan-Lennard Struff. sorteggio ostico anche per Lorenzo ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Rafael Nadal dà forfait per l’infortunio alla mano sinistra : Rafael Nadal sceglie la via del riposo, concentrandosi su qualcosa di più importante. Il n.2 del ranking ATP e n.1 della Race to London ha annunciato che non prenderà parte al Masters 1000 di Shanghai (Cina) che inizierà la prossima settimana per recuperare al meglio dall’infortunio alla mano sinistra, che già lo aveva fortemente condizionato nella recente Laver Cup, vinta comunque dall’Europa. To our fans, it's with a heavy ...

ATP Shanghai – Forfait di Nadal : il maiorchino costretto a saltare il Masters 1000 : Nadal salta il Masters 1000 di Shanghai: il maiorchino costretto a dichiarare Forfait per il secondo anno consecutivo Rafa Nadal è costretto, per il secondo anno consecutivo, a saltare il Masters 1000 di Shanghai. Dopo il ritiro dalla Laver Cup per un problema alla mano sinistra, il maiorchino salterà anche il torneo di Shanghai. Secondo la stampa spagnola, Nadal avrebbe giocato nella prima giornata della Laver Cup con delle infiltrazioni ...

ATP Cincinnati – Primo trionfo in un Masters 1000 per Medvedev - il russo piega in finale Goffin in due set : Primo Masters 1000 in carriera per il tennista russo, che si impone con il punteggio di 7-6, 6-4 dopo oltre un’ora e mezza di partita Daniil Medvedev vince il Primo Masters 1000 in carriera, imponendosi nel torneo ATP di Cincinnati. Dopo aver battuto Djokovic in semifinale, il russo si sbarazza anche di David Goffin nell’atto finale della competizione, superando il belga con il punteggio di 7-6, 6-4 dopo un’ora e ...

VIDEO Djokovic-Medvedev - Highlights e sintesi Masters 1000 Cincinnati 2019 : il russo vola in finale : Daniil Medvedev (n.8 del mondo) fa l’impresa e batte il n.1 del ranking Novak Djokovic nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti). Il russo, con grinta e coraggio, è riuscito a imporsi in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 6-3, staccando il biglietto per l’atto conclusivo dopo quelli raggiunti a Washington (Stati Uniti) e nella Rogers Cup. Sarà dunque una finale con interpreti inattesi, visto che dall’altra ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2019 : David Goffin conquista la sua prima finale - Gasquet piegato in due set : Missione compiuta per David Goffin. Il belga (testa di serie n.16) conquista la qualificazione alla finale del Western & Southern Open a Cincinnati (Stati Uniti) e si giocherà per la prima volta un titolo Masters 1000. Il 28enne nativo di Liegi ha superato con il punteggio di 6-3 6-4 il francese Richard Gasquet (n.56 del mondo), tornato in una semifinale di un 1000 a distanza di sei anni dall’ultima volta. Goffin si conferma in grande ...

