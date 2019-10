Il Segreto | trame iberiche 7-11 ottobre | Marcela eviterà lo scontro tra Tomas e Matias

Il Segreto trame spagnole : Marcela apprende che Matias è armato - Francisca vuole Raimundo : Si rinnova l’appuntamento dedicato all’appassionante telenovela iberica Il Segreto. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi in Spagna la settimana prossima, annunciano che Marcela Del Molino dopo aver sospettato sempre di più del marito Matias Castaneda per averlo visto molto cambiato, farà una scoperta terribile. La madre di Camelia troverà nella valigia del consorte un’arma da fuoco. Purtroppo il figlio di Emilia e Alfonso non avrà ...

Il Segreto - trame spagnole : Antolina muore - la Laguna sposa Isaac e perdona Alvaro : In arrivo il lieto fine per una delle coppie de Il Segreto, la serie televisiva di origini spagnole. I personaggi in questione sono Isaac Guerrero ed Elsa Laguna che ritroveranno la felicità perduta scambiandosi i voti nuziali. Prima di arrivare all’altare, il carpentiere e la sorella del defunto Jesus faranno i conti con la malvagia Antolina Ramos. Quest’ultima, dopo aver fatto il possibile per eliminare la sua rivale in amore, morirà sotto lo ...

Il Segreto - trame 6-12 ottobre : la Ramos verrà smascherata : Il Segreto è attualmente una delle soap opera di maggior successo su Canale 5 e Rete 4, assieme ad “Una Vita”. Di puntata in puntata, i risvolti di trama continuano ad appassionare milioni di telespettatori. Secondo le anticipazioni, nelle puntate in onda da domenica 6 a sabato 12 ottobre assisteremo alla fine del matrimonio tra Isaac e Antolina. Il Segreto, spoiler settimanali: sergente Ciufentes incredulo di fronte alla dichiarazione di ...

Il Segreto - trame : Severo decide di vendicarsi di Francisca con l’esplosione di una bomba : Molto presto due storici personaggi dello sceneggiato Il Segreto, movimenteranno le trame delle prossime puntate con i loro conflitti. Si tratta di Severo Santacruz (Chico Garcia) e Francisca Montenegro (Maria Bouzas), che torneranno ad odiarsi. Il latifondista dopo aver ritrovato finalmente la felicità al fianco della giornalista Irene Campuzano, sarà preso nuovamente di mira dalla darklady più potente di Puente Viejo. La moglie di Raimundo ...

Il Segreto - trame settimana dal 6 ottobre : Antolina ed Elsa litigano in maniera accesa : Le anticipazioni de Il Segreto, per quel che riguarda le puntate che andranno in onda da domenica 6 a sabato 12 ottobre dalle ore dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Alvaro Fernandez confiderà a Isaac Guerrero tutta la verità sulla gravidanza di Antolina mentre Severo andrà in rovina economica. Infine, i telespettatori della soap opera scopriranno che Saul Ortega e Julieta Uriarte sono arrivati sani e salvi a Roma dopo la loro fuga da ...

Il Segreto trame al 12 ottobre : l'Ortega e Julieta vanno a Roma - il Santacruz in rovina : Le trame de Il Segreto relative alle puntate che gli affezionati assisteranno da domenica 6 a sabato 12 ottobre dalle ore 16:10 su Canale 5 si soffermano sulla partenza di Saul Ortega e Julieta Uriarte e la bancarotta di Severo Santacruz. Nel dettaglio, Antolina insulterà Elsa davanti a tutti gli abitanti del borgo iberico riuniti in piazza mentre Alvaro racconterà ad Isaac la verità sulla finta gravidanza della moglie. Dall'altro canto, ...

Il Segreto - trame al 13 ottobre : il Guerrero affronta la moglie - i coniugi Ortega fuggono : Lo sceneggiato iberico Il Segreto continua ad arricchirsi di intrighi. Negli appuntamenti in onda sul piccolo schermo italiano dal 6 al 13 ottobre 2019, finalmente la vera natura di Antolina Ramos verrà a galla. A smascherare la diabolica bionda ci penserà il dottor Alvaro Fernandez, dopo essere fuggito da Puente Viejo con l’intero patrimonio di Elsa. Il medico aprirà gli occhi ad Isaac Guerrero, facendogli sapere che la donna che ha sposato ...

Il Segreto - trame 1e2 ottobre : Prudencio entra in possesso del locale di Fe : Le anticipazioni relative alla puntata di oggi, martedì 1 ottobre, e domani, mercoledì 2 ottobre, de Il Segreto, rivelano che a Puente Viejo ci sarà qualche piccolo cambiamento per alcuni protagonisti. Il fulcro centrale di tutta la vicenda sarà sempre Elsa e la tragedia che è stata costretta ad affrontare. Dopo essere stata lasciata sull'altare da Alvaro, infatti, la donna cadrà in disperazione. Isaac farà il possibile per aiutarla e per ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 6 al 12 ottobre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 6 a sabato 12 ottobre 2019: Mentre Alvaro fa sapere ad Isaac che Antolina non era ancora incinta al momento del matrimonio, la perfida Ramos grida in piazza la verità sull’eredità di Elsa, insultandola di fronte a tutti i vicini. Julieta e Saul lasciano Puente Viejo. Prudencio deve decidere se prestare 500 pesetas a Lola, una ragazza in procinto di contrarre matrimonio. ...

Il Segreto trame dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 : Francisca avvelena Roberto. Il Sanchez se la caverà? : Le anticipazioni della soap per gli ultimi giorni di settembre e i primi di ottobre vedranno Francisca alle prese con un nuovo piano omicida.

Il Segreto - trame spagnole : Tomas propone a Marcela di fuggire da Puente Viejo con lui : La prossima settimana, dall'1 al 4 ottobre, si preannuncia parecchio movimentata per i fan iberici de Il Segreto. Le anticipazioni rivelano che oltre al ritorno di Francisca Montenegro, un nuovo personaggio farà una proposta abbastanza rischiosa. Si tratta di Tomas de Los Visos, che rinuncerà a lasciare Marcela Del Molino, nonostante il marito della stessa cioè Matias Castaneda, sia tornato a Puente Viejo. Il figlio della marchesa Isabel ...

Trame Il Paradiso delle Signore 4 : Il nuovo amore di Riccardo ha un passato Segreto : Le Trame de Il Paradiso delle Signore hanno svelato sin da luglio la presenza di nuovi e molteplici protagonisti all'interno della fiction italiana per la prossima e quarta stagione. Una delle novità più inaspettate è stata quella di Angela, la ragazza che ruberà il cuore del bel Riccardo. La giovane ha alle spalle un passato oscuro e misterioso. Angela ha rubato il cuore del Guarnieri Riccardo Guarnieri, in seguito alla travagliata relazione ...

Il Segreto - trame spagnole : la marchesa Isabel è la cugina di Salvador Castro : Proseguono le vicende della soap opera spagnola Il Segreto. Sull’emittente televisiva Antena 3 c’è stata una svolta da qualche settimana. Nelle puntate iberiche attuali è iniziata la dodicesima stagione a seguito di un salto temporale di 4 anni, che ha segnato anche l’ingresso di Donna Isabel marchesa De Los Visos (Silvia Marsò). La new entry è approdata a Puente Viejo insieme ai figli Adolfo e Tomas, interpretati da Adrian Pedraja e Alejandro ...

Il Segreto trame : Matias rischia la cecità - Maria in gravi condizioni dopo un attentato : Le trame delle puntate de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano un difficile momento per i figli di Alfonso e Emilia. Matias Castaneda e sua sorella Maria, infatti, rimarranno gravemente feriti durante un attentato alle nozze di Fernando Mesia. Se il padre di Camelia rischierà la cecità, la madre di Esperanza perderà l'uso delle gambe. Il Segreto: Matias e sua sorella feriti durante un attentato Matias e Maria ...