I tecnici Spea accusano Autostrade di aver fatto pressioni per modificare i report

(Di lunedì 7 ottobre 2019) I funzionariammettono, di fronte al gip, difalsato isulla sicurezza dei viadotti. Ma dicono diloper ledei dirigenti di. Dopo il crollo del Ponte Morandi. A parlare, un anno dopo il crollo che è costato la vita a 43 persone, sono Massimiliano Giacobbi, Lucio Ferretti Torricelli e Andrea Indovino. I primi due agli arresti domiciliari, il secondo con una misura interdittiva per un anno sulle spalle. Le loro dichiarazioni sono importantissime per gli investigatori e arriva dopo poche ore dal ritrovamento, negli uffici di, dei rapporti falsati. Nelle nuove carte acquisite dalla Finanza emergono chiaramente leche i dirigenti difacevano sui. Non solo. Gli inquirenti stanno anche procedendo a “smontare” alcune dichiarazioni degli indagati, lasciando emergere che i dirigenti...

