Gualtieri | no aumenti tasse | più fondi scuola e sanità Iperammortamento allargato

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Alle commissioni riunite Finanze di Camera e Senato l’audizione del ministro dell'Economia, Robertosulle linee programmatiche del suo dicastero

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Oltre la nebbia, un muro di tasse. Tutti gli aumenti in cottura. “Controesame” dell’inte… - PacificoTweet : #scuola Senza risorse nella prossima legge di Bilancio e aumenti di almeno 200 euro mensili, dopo promesse e le In… - HenryDvThoreau : RT @MediasetTgcom24: Manovra, Gualtieri: 'Stop aumenti Iva non integralmente in deficit' #robertogualtieri -