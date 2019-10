Ed Sheeran | Camila Cabello e Cardi B nei panni di spie nel video di “South of the Border”

South Of The Border di Ed Sheeran feat. Cardi B e Camila Cabello nel nuovo video ispirato a James Bond (testo e traduzione) : South Of The Border di Ed Sheeran, con la partecipazione delle popstar Cardi B e Camila Cabello, è il nuovo singolo estratto dall'ultimo convivio sonoro del cantautore britannico No. 6 Collaborations Project, che definiamo così riprendendo le stesse dichiarazioni della voce di Divide, che a più riprese ha precisato che il suo album di collaborazioni non è un vero e proprio disco di inediti, ma una sorta di festa inaugurata insieme ad ...

Ed Sheeran - Camila Cabello e Cardi B : a giudicare dalla locandina - il video di "South Of The Border" sarà epico : Guarda tu stesso

Ed Sheeran e Camila Cabello in studio di registrazione sono semplicemente adorabili e questo video lo dimostra : Aww