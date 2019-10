Dsu precompilata 2020 online da gennaio | decreto legge in Gazzetta

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 7 ottobre 2019) DsudainIldel 9 agosto 2019 sulla Dsuè stato pubblicato inUfficiale. Qui si possono pertanto consultare le modalità di accesso alla nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica che partirà il prossimo. Come scritto nel documento, si potrà accedere alla Dsu tramite le credenziali rilasciate dall’Istituto, oppure tramite Identità digitale SPID di 2° livello. Tra le modalità di accesso utilizzabili spiccano anche quelle tramite apposite credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Come per i modelli di dichiarazione dei redditi precompilati, anche per la dichiarazione sostitutiva unica sarà necessario verificare la correttezza dei dati reddituali relativi ai componenti del nucleo familiare oggetto della Dsu. Dsudal 1°: le ...