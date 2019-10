Da mercoledì 9 ottobre si potrà guardare Netflix sulle piattaforme Sky Q

Ascolti USA mercoledì 2 ottobre - male Almost Family e la CBS - stabile Stumptown : Ascolti TV USA mercoledì 2 ottobre stabile la serata ABC, male il debutto di Almost Family Ascolti tv USA mercoledì 2 ottobre – Fox vince complessivamente la serata con l’1.4 di rating nel pubblico 18-49 anni ma solo grazie a The Masked Singer anche se in forte calo rispetto alla premiere. Il talent del “cantante mascherato” perde lo 0.6 di rating fermandosi a 1.9 e 6.75 milioni cedendo a Chicago Med la palma di show più ...

Ascolti TV | mercoledì 2 ottobre 2019. Arrivano i Prof 13.5% - Famiglia all’improvviso 11.7%. Rocco Schiavone parte dal 9.7% : Arrivano i Prof - Lino Guanciale e Claudio Bisio Su Rai1 Arrivano i Prof ha conquistato 3.026.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale 5 Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse ha raccolto davanti al video 2.422.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone 3 ha interessato 2.252.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Hercules – La leggenda ha inizio ha catturato ...

Champions League 2019 - risultati e classifiche mercoledì 2 ottobre : Inter ko - pareggio del Napoli. Vincono Chelsea - Liverpool e Barça : Si è completata la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio, questa sera si sono giocate otto partite. Pochi sorrisi per le squadre italiane: l’Inter è passata in vantaggio al Camp Nou con Lautaro Martinez dopo due minuti e ha sognato l’impresa contro il Barcellona ma i blaugrana sono saltati fuori negli ultimi trenta minuti e la doppietta di Suarez ha ribaltato la contesa; il Napoli ha invece ...

Rocco Schiavone 3 : anticipazioni seconda puntata di mercoledì 9 ottobre 2019 : Rocco Schiavone 3 Simone Spada succede a Michele Soavi e Giulio Manfredonia alla regia di Rocco Schiavone: la terza stagione, sempre ambientata ad Aosta, sarà composta da quattro nuove puntate, tratte come sempre da romanzi e racconti di Antonio Manzini. Il regista ha dichiarato che “le tematiche affrontate nei casi di puntata e l’evolversi della linea sempre viva che tiene legato Rocco al suo passato e che continuamente ne determina le ...

Stasera in TV : i Film di Oggi mercoledì 2 Ottobre 2019 : Film Stasera in TV: Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse, Arrivano i prof, War Horse, La fontana dell'amore, Hercules - La leggenda ha inizio, Contrattempo, Angeli e Demoni, Operazione Valchiria.

Tennis - ATP Tokyo - risultati di mercoledì 2 ottobre. Oltre a Djokovic vincono Goffin - che annulla tre match point a Carreno Busta - e Pouille : Oltre al match che ha visto il serbo numero 1 del mondo Novak Djokovic battere il due set la wildcard giapponese Go Soeda in due combattuti set si sono disputati altri tre incontri di secondo turno e tre del primo del Japan Open sul cemento di Tokyo. Hanno perso all’esordio nel torneo i due finalisti di domenica scorsa a Zhuhai, l’australiano testa di serie numero 8 del torneo Alex De Minaur, che sul cemento cinese aveva vinto e che oggi ha ...

La rassegna stampa di mercoledì 2 ottobre - rammarico Atalanta e atto di forza Juve : “Pipita d’oro” [FOTO] : La rassegna stampa di mercoledì 2 ottobre – In primo piano tra i principali quotidiani sportivi c’è ovviamente la Champions League, con la seconda giornata che ha visto scendere in campo ieri Atalanta e Juventus. Sconfitta beffa al fotofinish per gli orobici, vittoria netta per i bianconeri: “atto di forza” è il titolo in prima pagina nel riquadro centrale di Gazzetta dello Sport, con l’immagine di copertina ...

Sport in tv oggi (mercoledì 2 ottobre) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, mercoledì 2 ottobre, sarà un’altra giornata ricca di appuntamenti per gli amanti dello Sport. Riflettori puntati sulla Coppa del Mondo di volley maschile, con la sfida tra Italia e Stati Uniti. Proseguiranno i Mondiali di atletica leggera a Doha e quelli di rugby in Giappone. Spazio poi alla Champions League di calcio, con il big match tra Barcellona e Inter, mentre il Napoli affronterà il Genk. Si giocherà anche nella EuroCup di basket, ...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (mercoledì 2 ottobre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi mercoledì 2 ottobre saranno impegnati cinque italiani ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena la sesta giornata della rassegna iridata. Davide Re vuole diventare il primo azzurro a conquistare la finale dei 400 metri, il ligure ha tutte le carte in regola per compiere l’impresa. Daisy Osakue può puntare all’atto conclusivo nel lancio del disco, missione più complicata per Ayomide Folorunso e ...