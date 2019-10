Trieste | il Questore | “Nei video della sparatoria fasi drammatiche | sfiorata la strage”

Trieste - il questore Petronzi : “Vicini alle famiglie. Irrispettoso parlare di polemiche” : “parlare di polemiche in un momento in cui stiamo piangendo due dipendenti mi crea estremo disagio, non lo trovo elegante, non lo trovo rispettoso della memoria di due ragazzi che stavano facendo il loro lavoro”. Così il questore di Trieste Giuseppe Petronzi replica a chi gli chiede se le pistole dei due agenti uccisi negli uffici della questura di Trieste potessero avere già il colpo in canna, ‘evitando’ manovre ...