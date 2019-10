Test Event di Cross Country – Luca Braidot terzo tra gli uomini | niente top ten per le

Al via l’evento L’eredità delle donne - a Firenze - con una conversazione nel conTesto del Gucci Garden : Gucci ha sempre amato le donne. In questo ultimo periodo lo fa in chiave ancora più contemporanea perché, attraverso i suoi abiti, racconta e appoggia il tema dell’inclusività. La moda, dopotutto, altro non è che un luogo dove le diversità, l’empatia e la cura verso il prossimo possono convivere e amalgamarsi perfettamente in un tutt’uno. Luogo che lo consacra è il Gucci Garden, piazza della Signoria 10 a Firenze, descritto da ...

L'Ema vuole Testare tutti i farmaci per verificare l'eventuale presenza di sostanze cancerogene : tutti i farmaci autorizzati al commercio nell’Unione Europea devono essere testati per l’eventuale presenza di nitrosammine, le sostanze cancerogene alla base del ritiro da parte dell’Aifa dei lotti di ranitidina? e che nel 2018 era stato anche la causa del ritiro di molti farmaci antipertensivi contenenti valsartan. Questa è la richiesta precauzionale dell’Ema, l’agenzia europea per i medicinali, e riguarda ...

Maria Elena Boschi conTestata all'evento di Italia Viva : banche - esplode la rabbia degli "spennati" : Un esordio turbolento, per Maria Elena Boschi in Italia Viva, la nuova creatura politica di Matteo Renzi. Ieri, lunedì 23 settembre, a Ferrara, era in programma un'iniziativa della neo-partito, presente la Boschi, neo-capogruppo alla Camera, insieme al deputato ferrarese Luigi Marattin. Come sottoli

Canoa velocità - Test Event Tokyo 2019 : Burgo-Beccaro secondi! Sesto posto per Manfredi Rizza : Buone notizie per l’Italia della Canoa velocità dal Test Event olimpico terminato oggi a Tokyo: Samuele Burgo e Luca Beccaro nel K2 1000 maschile si classificano al secondo posto, mentre deve accontentarsi della sesta piazza Manfredi Rizza nel K1 200 maschile. Samuele Burgo e Luca Beccaro chiudono al secondo posto la finalissima del K2 1000 con il tempo di 3’26″906, venendo preceduti soltanto dalla Germania di Jacob Schopf e ...

Canoa velocità - Test Event Tokyo 2019 : Manfredi Rizza e Burgo-Beccaro in semifinale : Hanno conquistato la carta olimpica per l’Italia nella Canoa velocità e stanno ben figurando anche nel Test Event in corso a Tokyo: Manfredi Rizza nel K1 200 maschile e Samuele Burgo e Luca Beccaro nel K2 1000 maschile superano le batterie e passano direttamente alle semifinali di domani, evitando i quarti. Manfredi Rizza vince la quarta batteria nel K1 200 maschile con il crono di 36″601, andando a precedere il canadese Simon ...

Paracanoa - Test Event Tokyo 2019 : successo nel KL1 200 maschile per Esteban Farias : Conclusa l’eperienza a Tokyo per i tre azzurri che ai Mondiali di Paracanoa di Szeged, in Ungheria, hanno conquistato il pass per le Paralimpiadi per l’Italia: nel Test Event paralimpico terminato oggi Esteban Farias ha ottenuto la vittoria, Federico Mancarella il quarto posto e Veronica Biglia il sesto. Nel KL1 200 maschile Esteban Farias dopo aver vinto ieri la batteria, oggi sbaraglia nuovamente la concorrenza in finale vincendo ...

Paracanoa - Test Event Tokyo 2019 : in finale Esteban Farias - Federico Mancarella e Veronica Biglia : I tre azzurri che ai Mondiali di Paracanoa di Szeged, in Ungheria, hanno conquistato il pass per le Paralimpiadi per l’Italia, sono volati a Tokyo, in Giappone, per prendere parte al Test Event paralimpico scattato oggi: i tre azzurri in gara, Esteban Farias, Federico Mancarella e Veronica Biglia, sono tutti passati alle Finali A di domani. Nel KL1 200 maschile Esteban Farias centra il passaggio diretto in finale vincendo la prima serie ...

Canoa velocità - Test Event Tokyo 2019 : Manfredi Rizza e Burgo-Beccaro vanno in Giappone : Saranno soltanto gli azzurri che hanno conquistato le carte olimpiche e paralimpiche per l’Italia nel corso dei Mondiali di Canoa velocità di Szeged a volare a Tokyo dal 12 al 15 settembre, per il Test Event olimpico in programma nel bacino che ospiterà le gare dei Giochi del prossimo anno. Lo convocazioni dunque rispettano quanto accaduto in Ungheria: sei gli atleti selezionati, che andranno a sistemarsi sulle cinque imbarcazioni ...

Vela - Test Event Tokyo 2020 : poco vento nell’ultima giornata - gli equipaggi italiani lontani dalle posizioni di vertice : Si è concluso nella mattinata italiana il Test Event di Tokyo 2020, fondamentale appuntamento di avvicinamento alle Olimpiadi del prossimo anno andato in scena nelle acque giapponesi di Enoshima. La spedizione azzurra ha festeggiato nella penultima giornata il successo di Ruggero Tita e Caterina Banti nei Nacra 17 e il secondo posto di Mattia Camboni negli RS:X, ma ha assistito all’ultimo atto da spettatrice dato che nessuna imbarcazione ...

Vela - Test Event Tokyo 2020 : Tita/Banti in trionfo nei Nacra 17 - Camboni secondo nell’RS : X! : Fantastica giornata per la Vela olimpica italiana, impegnata in questi giorni ad Enoshima per il Test Event in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sul campo di regata che ospiterà le gare olimpiche dell’anno prossimo, la selezione tricolore ha raccolto due piazzamenti sul podio di grande valore considerato l’altissimo livello del campo partenti in una sorta di prova generale dell’Evento a Cinque Cerchi. Oggi sono andate in ...

Vela - Test Event Tokyo 2020 : Tita/Banti al comando nei Nacra - bene Camboni : Quarta giornata di regate al Test Event olimpico di Enoshima, Ready Steady Tokyo, per la Vela, che prepara le Olimpiadi del prossimo anno proprio nella Capitale giapponese. Andiamo a riepilogare i risultati. Spettacolo tricolore nei Nacra 17 con Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene) che sono primi, mentre Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (GS Fiamme Azzurre/CC Aniene) settimi; domani in programma la medal race con gli ...

Vela – Ready Steady Tokyo : Tita-Banti mantengono la prima posizione nel Test Event olimpico : Ready Steady Tokyo: terzo giorno di regate del test event olimpico a Enoshima. Nei Nacra 17 Tita-Banti mantengono la prima posizione, Camboni a terzo posto negli RS:X Il giorno tre di Ready Steady Tokyo, il test event olimpico di Enoshima, è stato caratterizzato da uno dei possibili e tipici scenari della baia di Hayama, con vento sui 10-12 nodi da nord-est, piuttosto oscillante. Le dieci classi olimpiche hanno comunque potuto completare ...

Vela – Primo giorno di regate al Test Event olimpico Ready Steady Tokyo : ottimo inizio di Tita-Banti e Camboni : Ready Steady Tokyo: Primo giorno di regate del test evento olimpico a Enoshima. Bene i Nacra 17 italiani: Tita-Banti sono primi e Bissaro-Frascari quinti. Buon inizio anche per Mattia Camboni, terzo Sono iniziate ieri in Giappone, nella futura sede olimpica per la Vela di Enoshima, le regate del test event Ready Steady Tokyo. Il programma si è svolto regolarmente, con tutte le classi in acqua seppur con condizioni di vento sostenuto e onda ...

Triathlon - Test Event olimpico Tokyo 2019 : Italia quarta nella staffetta mista! Miglior risultato di sempre per gli azzurri! : Ultima giornata di gare per il test event olimpico del Triathlon, svoltosi nel cuore della notte Italiana a Tokyo: nella staffetta mista, valida per le World Mixed Relay Series, disputate regolarmente su distanza super sprint (200 metri a nuoto, 7.4 km in bici e 2 km di corsa per ciascun frazionista), termina al quarto posto l’Italia di Annamaria Mazzetti (G.S. Fiamme Oro), Gianluca Pozzatti (707), Alice Betto (G.S. Fiamme Oro) ed ...