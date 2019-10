Sesto San Giovanni Scambio di cocaina in classe | arrivano i Carabinieri

Diretta Palermo-Cittanovese Serie D - out Santana e Mauri : Pergolizzi per il Sesto successo : Continua imperterrita la marcia del Pablermo verso la Lega Pro, dopo aver totalizzato quindici punti nelle prime cinque gare di campionato: questo pomeriggio ospite della compagine rosanero è la Cittanovese del tecnico Ivan Franceschini, che andrà di scena allo stadio Renzo Barbera per giocare il match valido per la sesta giornata di campionato, con fischio di inizio previsto per le ore 15.00. Gli uomini di Rosario Pergolizzi in questa ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : tutto facile per Schio - Venezia e Ragusa. Vince anche Sesto San Giovanni! : Nell’Opening Day a Chianciano Terme della Serie A femminile di Basket 2019-2020 sono andate in scena quattro partite valide come primo turno di stagione regolare. tutto facile per le possibili grandi protagoniste della stagione a partire da Schio, passando per Ragusa fino ad arrivare all’Umana Reyer Venezia, all’esordio ha vinto anche Sesto San Giovanni. Famila Wuber Schio-Use Basket Rosa Empoli 73-57 La resistenza delle ...

'Liberi - oltre le illusioni' - la seconda edizione il 5 e 6 ottobre a Sesto San Giovanni : Continua la lotta alle fake news e alla cattiva informazione portato avanti dal collettivo "Liberi oltre Le Illusioni", che il 5 e 6 ottobre 2019 organizza un nuovo evento dal vivo presso il il Grand Hotel Villa Torretta a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L'iniziativa è nata in modo quasi amatoriale sul canale Youtube di Michele Boldrin, economista, blogger, già animatore della community "NoiseFromAmeriKa" e co-fondatore del movimento ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Misano 2019 : “Il Sesto posto era il massimo possibile. Gli avversari sono cresciuti molto” : Un sesto posto a 13″744 da Marc Marquez, vincitore del GP di Misano, tredicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, non è il riscontro che Andrea Dovizioso avrebbe sperato, proiettandosi all’appuntamento sul circuito dedicato a Marco Simoncelli. Tuttavia i test che si erano tenuti nella scorsa settimana avevano messo in preallarme il “Dovi”, costretto a fare i conti con una GP19 molto difficile da inserire in curva e con ...

Le Rivelazioni di Santa Brigida di Svezia – Libro Sesto : Rivelazioni Sulle pene dell’inferno : Benignamente Cristo rimprovera la sposa d’una certa impazienza commessa, istruendola a non farlo più e di non rispondere nulla ai provocatori, finché non sia placata l’agitazione dell’anima, cercando di trar profitto dalle sue parole. Capitolo Sesto Io sono il tuo Creatore e il tuo Sposo. Tu, mia sposa novella, con la tua ira hai commesso quattro peccati. Primo, perché fosti nel tuo cuore impaziente con le ...

Sesto San Giovanni - le tolgono lo stomaco “per errore” : due chirurghi a processo per lesioni colpose. Pm : “Esami mal interpretati” : Ha vissuto senza stomaco, da anni, “per errore”, ma la valutazione medica era “totalmente sbagliata”. Per questo due medici – primo e secondo chirurgo – dell’Irccs Multimedica di Sesto San Giovanni sono finiti a processo. Vittima dell’ipotetico caso di malasanità è una donna di 53 anni, sottoposta il 4 aprile 2016 a un intervento di gastrectomia totale dopo una diagnosi di tumore maligno. A ...