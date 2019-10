Pagelle fiscali | professionisti ai tempi supplementari

Pagelle fiscali : l'amministrazione finanziaria risponde sugli indicatori di anomalia : L'Agenzia delle Entrate il 9 settembre ha pubblicato la Circolare n° 20/E che fornisce ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione delle cosiddette Pagelle Fiscali, meglio conosciute dagli addetti ai lavori come Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. In un precedente articolo abbiamo esaminato le indicazioni fornite dall'amministrazione finanziaria per quanto riguarda i requisiti da rispettare per ottenere dei punteggi di ...