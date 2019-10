MotoGp | Marquez resta umile | “vincere quindici Mondiali? Non sono Superman | mi godo

MotoGp - Marquez in Thailandia vince gara e mondiale : Lo spagnolo della Honda è iridato: batte Quartararo in volata e Viñales. 4° Dovizioso, 6° Morbidelli, 8° Rossi

MotoGp - Marquez vince in Thailandia : è campione del mondo per l’ottava volta - la sesta nella classe regina : Marc Marquez vince il Gp di Thailandia, quindicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota della Honda taglia per primo il traguardo davanti a Quartararo e Vinales. Con il primo posto conquistato sul circuito di Buriram Marc Marquez si conferma campione del mondo nella classe regina rendendo incolmabile il gap in classifica tra sé e i suoi più diretti avversari. L'articolo MotoGp, Marquez vince in Thailandia: è campione del mondo per ...

MotoGp : Marquez vince e resta iridato : 9.49 Marc Marquez (Honda) si conferma il re della MotoGp.Il 26enne spagnolo vince in Thailandia e centra così l'8° titolo iridato in carriera, 6 dei quali nella classe regina (2013,2014,2016,2017,2018 e 2019),quando mancano ben quattro gare alla fine del Mondiale. Alle sue spalle il francese Quartararo, he era partito in pole, e il connazionale Vinales.Solo quarto Andrea Dovizioso, che resta secondo in classifica a - 110dal leader. Gara ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Thailandia 2019 : risultato e classifica. Marquez vince ed è campione del mondo! Dovizioso 4° e Valentino Rossi 8° : Il quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sul tracciato di Buriram (Thailandia), è andato in archivio. Una gara molto complicata su un tracciato non semplice da interpretare: un mix perfetto tra tratti veloci e altri molto guidati. Marc Marquez vince e si laurea campione del mondo per l’ottava volta in carriera. Fabio Quartararo è secondo e Maverick Vinales è terzo. Andrea Dovizioso è quarto e Valentino Rossi è ottavo. Di seguito ...

MotoGp – Terminato il warm up in Thailandia : Marquez precede quattro Yamaha - Lorenzo ultimo [TEMPI] : Il pilota spagnolo si prende il miglior tempo nel warm up, precedendo le quattro Yamaha di Quartararo, Vinales, Rossi e Morbidelli Marc Marquez chiude davanti a tutti l’ultima sessione prima del Gran Premio della Thailandia, il pilota spagnolo infatti domina il warm up di Buriram ottenendo il miglior tempo in 1:30.921. Alle spalle dello spagnolo ecco le quattro Yamaha, con Fabio Quartararo davanti alle due M1 ufficiali di Maverick ...

MotoGp - Risultato warm-up GP Thailandia 2019 : Marc Marquez il più veloce - bene Valentino Rossi 4° - Dovizioso 6° con problema sulla Ducati : Lo spagnolo Marc Marquez vola nel warm-up del GP della Thailandia, quindicesima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato asiatico, l’iberico della Honda ha ottenuto il miglior crono di 1’30″921 (l’unico ad abbattere la barriera dell’1’31”), candidandosi a un ruolo di primattore in vista della corsa che scatterà alle 09.00 italiane. Una gara che potrebbe consegnarli l’ottavo titolo mondiale ...

VIDEO MotoGp - GP Thailandia 2019 : confronto tra le cadute di Rossi - Quartararo e Marquez : Nel corso della giornata del sabato del GP di Thailandia 2019, tappa del Mondiale MotoGP, tra prove libere e qualifiche, le telecamere di Sky hanno proposto un interessante confronto tra le cadute di Valentino Rossi, Fabio Quartararo e Marc Marquez. Di seguito il VIDEO con il confronto tra le tre moto impegnate nel GP di Thailandia 2019 per il Mondiale MotoGP. VIDEO cadute Rossi-Quartararo-Marquez GP Thailandia MotoGP ...

VIDEO MotoGp - GP Thailandia 2019 : l’analisi delle cadute di Marquez e Quartararo : Caduta sia per Marquez che Quartararo nella curva 5 del circuito di Buriram nel GP di Thailandia di MotoGP: andiamo a scoprire l’analisi fatta dai due piloti che parlano di una piccola buca presente. VIDEO MotoGP, GP Thailandia: L’ANALISI delle cadute DI Marquez E Quartararo Foto: Origo

MotoGp - GP Thailandia 2019 : gerarchie ribaltate. Quartararo e Vinales sono diventati i veri anti-Marquez : Fabio Quartararo ha conquistato la quarta pole position stagionale durante le qualifiche del GP della Thailandia 2019 di MotoGP, stampando il nuovo record della pista di Buriram in 1’29?719, tenendosi alle spalle gli spagnoli Maverick Viñales (Yamaha) e Marc Marquez (Honda). La capacità sul giro secco del francesino classe 1999 è già saltata agli occhi parecchie volte durante questa stagione, nella quale Quartararo è stato molto spesso la ...

VIDEO Marc Marquez MotoGp - GP Thailandia 2019 : “La caduta nelle qualifiche? Uscito troppo forte da curva-4” : Marc Marquez colleziona un’altra caduta nel corso delle qualifiche del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram, l’iberico, protagonista di un crash spaventoso nel corso delle libere del venerdì, ha perso ancora una volta l’anteriore della sua Honda, finendo per le terre e vedendo sfumare la pole position dell’appuntamento thailandese in favore del francese Fabio ...