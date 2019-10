Inter-Juventus | fallo di mano di De Ligt | Lautaro Martinez porta il match sulla parità

Diretta/ Inter Juventus - risultato 1-1 - streaming tv : Sensi ko - gol annullato a CR7 : Diretta Inter Juventus video streaming e tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 7giornata di Serie A.

Inter-Juventus - nervi tesissimi e rissa sfiorata (LIVE) : Inter-Juventus, primo tempo finito sul pari tra le polemiche. nervi tesissimi, con un Bonucci a dir poco furioso e mani “vicine” tra i giocatori dell’Inter e quelli bianconeri. Serve tutta l’esperienza della terna arbitrale e del quarto uomo, nonché l’intervento delle panchine, per evitare la rissa. Inter-Juventus, rissa sfiorata Bonucci tra i più agitati dopo il gol annullato a Cristiano Ronaldo ed un rigore negato ...

Inter-Juventus - gol annullato a Cristiano Ronaldo (LIVE) : Inter-Juventus, episodio che farà discutere. Al quarantesimo straordinaria azione dei bianconeri, con Cristiano Ronaldo che finalizza un assist al bacio di Paulo Dybala. 1 a 2, il fenomeno portoghese esulta ma l’arbitro annulla la rete. Inter-Juventus, gol annullato a Cristiano Ronaldo Fuorigioco del numero 10 argentino secondo la terna arbitrale, e partita che rimane in parità. Rabbia per i tifosi della Juve, gli uomini di Sarri ...

Inter-Juventus - terribile accoglienza per Conte allo stadio : il tecnico nerazzurro ‘risponde’ con un gesto da applausi : Antonio Conte non si preoccupa di fischi ed insulti al suo ingresso allo stadio prima di Inter-Juventus: il gesto del tecnico nerazzurro E’ iniziata da quasi 25 minuti la sfida tra Inter e Juventus e sin dai primi minuti ha regalato emozioni fortissime, con le reti di Dybala e Lautaro Martinez. A pochi minuti dal fischio d’inizio, però i tifosi juventini sono stati protagonisti di un brutto gesto nei confronti dell’ex ...

Coreografia Inter-Juventus - spettacolo a San Siro [FOTO] : Coreografia Inter-Juventus – E’ da poco iniziata Inter-Juventus, l’attesissimo Derby d’Italia. Le due squadre vorranno regalare spettacolo in campo. Intanto i tifosi hanno iniziato a regalare immagini mozzafiato sugli spalti. Una splendida Coreografia della Curva Nord nerazzurra e un colpo d’occhio straordinario con lo stadio “Giuseppe Meazza” tutto esaurito. La Curva Nord ha esposto, al fischio ...

Inter-Juventus - il pareggio di Lautaro Martinez (LIVE) : Inter-Juventus, Lautaro Martinez pareggia i conti. Fallo di mano di De Ligt, che ingenuamente regala un penalty ai nerazzurri. Sul dischetto il classe 97 argentino, che con freddezza batte Sczcesny. Inter-Juventus, il gol dell’1 a 1 di Lautaro Martinez Al momento il derby d’Italia parla argentino. Grandissimo primo tempo, trasformatosi in una sfida tra i numeri 10.

Inter-Juventus - Dybala sblocca subito il Derby d’Italia : bianconeri in vantaggio [VIDEO] : Dybala porta la Juventus in vantaggio al quarto minuto: si sblocca subito il Derby d’Italia subito spettacolo al Derby d’Italia: a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Juventus, sono i bianconeri a fare la differenza e a festeggiar eper la prima rete del match. Dybala ha subito sbloccato la partita, portando la Juventus in vantaggio per 0-1 al quarto minuto di gioco. MAMMA MIA CHE GOLAZO LA JOYA ...

Inter-Juventus - Marotta affronta da professionista il Derby d’Italia : “non è un’occasione di rivalsa per me” : Marotta con la testa sulle spalle: le parole dell’ad nerazzurro a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Inter e Juventus E’ iniziato il Derby d’Italia: Inter e Juventus sono scesi in campo per quella che si prospetta una grande sfida. A pochi minuti dal fischio d’inizio, Beppe Marotta ha rilaciato un commento ai microfoni Sky: “Conte è il solito: carico e che prepara le partite al massimo. ...

Inter-Juventus live dalle 20.45 : Conte ritrova Lukaku - fuori Higuain : Si affrontano questa sera a San Siro le uniche due formazioni di Serie A al momento ancora imbattute; i nerazzurri padroni di casa possono vantare fino a qui la miglior difesa, con soli 2 gol subiti....