Inter-Juve | la tensione è sempre più alta | Moratti punge Agnelli

Inter - possibile sfida con la Juventus sul mercato per Tonali (RUMORS) : C'è grande attesa per il derby d'Italia che si giocherà questa sera allo stadio Meazza tra Inter e Juventus. Un vero e proprio scontro diretto per il titolo visto che i nerazzurri sono in testa alla classifica con diciotto punti, a più due proprio sui bianconeri. Un duello che va avanti da anni tra questi due club e che potrebbe trascinarsi anche sul mercato la prossima estate. sfida, dunque, anche tra Giuseppe Marotta e Fabio Paratici, il ...

Inter-Juventus : nessuna dichiarazione di Agnelli su Conte - Sarri lancia Higuain : In questi giorni, si è scatenato un forte dibattito a proposito della stella che Antonio Conte ha all'Allianz Stadium. Alcuni sostenitori della Juventus vorrebbero che venisse rimossa la stella che porta il nome dell'attuale tecnico dell'Inter. Questo ha scatenato l'ira di Conte, che ne ha parlato anche in conferenza stampa. L'allenatore nerazzurro ha anche risposto ad una presunta dichiarazione di Andrea Agnelli sul tema della stella dell'ex ...

Inter - senza il riscatto del Psg la Juventus potrebbe tornare su Icardi : La Juventus sarebbe pronta a tornare su Mauro Icardi. I bianconeri continuano a seguire il centravanti argentino, nonostante il suo trasferimento al Paris Saint Germain, che lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro. Un riscatto che è tutt'altro che scontato e che è vincolato anche alla volontà dello stesso giocatore. Per questo motivo la prossima estate potrebbe tornare in gioco la Juventus, che da ...

Inter Juventus probabili formazioni - Sarri ha scelto : ecco gli 11 titolari : Inter Juventus probabili formazioni – Finalmente ci siamo, il Derby d’Italia più importante degli ultimi anni andrà in scena oggi. Appena sette giornate, ma Inter-Juventus è già uno scontro diretto per il campionato. Inter a punteggio pieno dopo sei partite, la Juve insegue a due punti di distacco. A San Siro la partita che può imprimere la svolta al campionato e far capire se la squadra di Antonio Conte può davvero competere per il ...

Inter-Juventus - sarà sfida tra le wag sugli spalti del Meazza - : Fonte foto: InstagramInter-Juventus, sarà sfida tra le wag sugli spalti del Meazza 1Sezione: Spettacoli Tag: FC Inter Juventus Marco Gentile Inter-Juventus è il derby d'Italia per eccellenza e lo sarà pure sugli spalti. Da lady CR7, a lady Martinez passando per lady de Ligt fino ad arrivare a lady Sensi: sarà una ...

Inter-Juventus in diretta TV e in streaming : Il derby d'Italia si gioca stasera a Milano: le informazioni e link per seguirlo in diretta dalle 20.45

Inter Juventus streaming : dove vedere il match gratis - no Rojadirecta : Inter Juventus streaming – Finalmente è il giorno tanto atteso. Oggi, c’è il Derby d’Italia. La nuova Juventus di Sarri sfiderà la ritrovata Inter del tanto odiato ex Antonio Conte. Due squadre in forma, i nerazzurri hanno sempre vinto in campionato fin qui mentre i bianconeri sono al momento l’unica squadra imbattuta in Europa. Il Derby d’Italia fra l’ Inter capolista di Antonio Conte e la Juventus di ...

Biasin : Inter-Juve non è solo una partita. Non facciamo finta che valga tre punti : La partita di stasera tra Inter e Juve non è una partita qualunque. Non vale certo solo tre punti, scrive Fabrizio Biasin su Libero. Ci sono molte più cose in ballo. Rapporti pregressi, tradimenti, scontri personali e societari. Inter vs Juve è Conte vs Agnelli Innanzitutto perché sulla panchina dell’Inter c’è Conte. I tifosi bianconeri, che un tempo lo applaudivano come loro condottiero, non lo hanno perdonato del tradimento e ...

Juve - Higuain contro l'Inter vorrebbe essere decisivo come nella vittoria dell'aprile 2018 : Questa sera lo stadio di San Siro ospiterà Inter-Juventus, sfida sui generis non solo per i tifosi di entrambi i club, ma in generale per tutti gli amanti del calcio. Il ritorno allla "Scala del calcio" ha un sapore ancora più particolare per Gonzalo Higuain, il cui ultimo gol in questo stadio risale al 28 aprile 2018. All’epoca indossava ancora la maglia bianconera e segnò contro l’Inter il gol decisivo, di testa all’ultimo minuto, che di fatto ...

Probabili formazioni 7^ giornata - Inter-Juve : Conte ritrova Lukaku - Sarri punta sul Pipita! : Probabili formazioni 7 giornata- 7^ giornata di Serie A pronta ade entrare nel vivo. Come noto, Brescia-Sassuolo è stata rinviata a causa della scomparsa del presidente Squinzi. Si partirà con SPAL-Parma, poi domenica sera, super appuntamento con la sfida tra Inter e Juventus. Nerazzurri chiamati alla prova del nove e a caccia della 7^ vittoria […] L'articolo Probabili formazioni 7^ giornata, Inter-Juve: Conte ritrova Lukaku, Sarri punta ...

Inter-Juventus streaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Inter-Juventus streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Inter-Juventus, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Inter-Juventus - il ricordo di Cambiasso : “Una partita che non scorderò mai” : Inter-Juventus : A poche ore dal fischio d’inizio arriva il ricordo di Esteban Cambiasso, ai microfoni di Sky. L’ex centrocampista dell’Inter si è soffermato sul match del 2008, conclusosi con la vittoria dell’Inter grazie ad una rete siglata da Muntari. Inter-Juventus, Cambiasso ricorda la vittoria del 2008 “L‘Inter-Juve che non dimenticherò mai è quello del 22 novembre 2008. Il motivo? La nascita della mia ...