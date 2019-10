Grandi opere | spinta per ripartire | in arrivo 9 miliardi per infrastrutture

Opere pubbliche e lavoro - le Grandi imprese non mangiano le piccole : lavoro, nel settore delle Opere pubbliche in Italia i grandi non mangiano i piccoli. Lo dicono le cifre dell'Osservatorio Congiunturale dell'Ance

De Micheli : fare verità su Grandi opere : 14.39 Sul tema delle grandi opere serve "un'operazione verità che racconti agli italiani come,anche nella disponibilità di riconoscere che qualcuna di queste possa non essere necessaria, noi non possiamo lasciare questo Paese fuori dall'Europa in termini di collegamenti" Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti,Paola De Micheli, nel corso del convegno di studi amministrativi a Varenna.

TAV E Grandi OPERE/ Il Conte bis molla la "decrescita felice" ma perde il treno : Il tema della revisione delle concessioni è fondamentale per rilanciare gli investimenti. Ma va gestito nella sua complessità

Governo - tornano le Grandi opere : ok a Gronda e Terzo valico. Concessioni - salta la revoca : La missione è quella di cancellare l'era Toninelli. E di farlo in fretta. Dando subito il via libera, dopo il prolungato stop dei 5Stelle, sia alla Gronda di Genova, opera che vale 4,1...

La Lega fa l'elenco delle Grandi opere bloccate dal M5s : Torna lo scontro tra Lega e Movimento 5 stelle sulle Grandi Opere. Il Mit ha pubblicato sul proprio sito le analisi costi benefici e l'analisi giuridica relative alla Gronda di Ponente e interconnessione A7-A10-A12. "La risultanza delle valutazioni condotte suggerisce - si legge - di cogliere l'opportunità di perseguire opzioni infrastrutturali più efficienti in termini trasportistici, ambientali e finanziari, che il Ministero ...