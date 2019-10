Acquisto F35 | il premier Conte rassicura gli Usa | Noi fedeli ai patti

Fonte : fanpage

(Di domenica 6 ottobre 2019) Mentre l'Aeronautica italiana schiera per la prima volta sei caccia F-35 in una missione ufficiale Nato, ilGiuseppeha confermato al Segretario di Stato statunitense Mike Pompeo che l'Italia non si tirerà indietro sull’degli altri lotti del caccia militare di nuova generazione.

Duchessaclaris1 : RT @valy_s: #Giuseppi Il tweet di endorsement di #Trump a #Conte, rischia di essere il più costoso della storia italiana: il PdC conferma a… - opale444 : L'Italia conferma l'acquisto degli F35 (che il M5s non voleva): 'Fedeli ai patti' - ValeMameli : RT @ValeMameli: @MarceVann @valy_s @scenarieconomic Sono contraria all'acquisto vassallo delle chiaviche F35. Ma vogliamo dire qualcosa su… -