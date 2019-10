VIDEO MotoGP | Fabio Quartararo | “Domani in gara proverò a fare selezione nei primi 5 giri”

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019)è il poleman di giornata nel Gran Premio di Thailandia 2019 di. Il giovane francese, dall’alto della sua prima posizione, ha già chiaramente in mente quale sarà il suo obiettivo di domani in: forzare sin dal via perneigiri. Secondo il portacolori del team Yamaha Petronas sarà fondamentale creare un gruppetto per andarsi poi a giocare il gradino più alto del podio. Andiamo ad ascoltare le sue parole.: LE DICHIARAZIONI DIalessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo

SkySportMotoGP : ???? Imprevisto per #Vinales, ma niente paura ?? Ci pensa #Miller. E non è la prima volta ?? I precedenti ?… - SkySportMotoGP : ?? Che paura per #Marquez ?? Ma qual è stata la causa dell'incidente? ? - SkySportMotoGP : ?? POLE POSITION per @FabioQ20 ? Che giro del 'Diablo' I tempi ? -