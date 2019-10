Sondaggi Demos | Pd perde 3 | 2 punti in un mese e Zingaretti crolla di 7 Cala la fiducia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) Il Carroccio primo partito al 30,2 per cento, ma in calo di duerispetto a settembre. I 5 stelle sopra il Pd al 20,6 (-0,2%), con i democratici che perdono addirittura 3,2percentuali nei consensi in un solo. Fdi in crescita all’8,6 (-1,2) e Fi che non si stacca dal 6,1 (-0,3%). I renziani di Italia viva invece si fermano al 3,9 per cento, appena sotto la soglia del 4. E’ questa la fotografia delo di& Pi per il quotidiano la Repubblica. Tra i nuovi alleati di governo da segnalare Leu e La Sinistra che passa dal 3,1 al 2,4 %. Il gradimento verso il governo è sceso al 40 per cento, quattroin meno rispetto alscorso, e, come osserva il sociologo Ilvo Diamanti, è “il dato più basso da quando è premier Giuseppe Conte“. Per il presidente del Consiglio invece la situazione è più stabile:duenell’indice ...

